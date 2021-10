De’Aaron Fox, sur son leadership dans les Kings : « Je suis prêt »

La saison dernière, ils sont tombés à deux victoires d’entrer dans le « play-in » du Conférence Ouest avec une fiche de 31-41. Cependant, Rois de Sacramento Il atteint le parcours NBA 2021/22 (qui n’a plus que trois jours pour commencer officiellement) dans le but de dépasser ce résultat et de mettre ainsi fin à une sécheresse de plus de 15 ans sans entrer en playoffs.

La dernière fois que les Kings ont disputé un match en séries éliminatoires, c’était en 2006, où ils ont perdu 4-2 au premier tour contre les Spurs de San Antonio. Depuis, la franchise de la capitale californienne n’est pas sortie du trou.

Mais cela doit cesser. C’est comme ça que le joueur le veut De’Aaron Fox. Le meneur de jeu de 23 ans entame sa cinquième saison NBA avec l’objectif de mener Sacramento dans leur combat particulier pour les séries éliminatoires. Dans ses dernières déclarations, Fox a assuré qu’il était prêt à relever le défi.

« Je me sens très entraîné et prêt à tout », a déclaré De’Aaron Fox. « Je sens qu’en tant que personne et joueur, mon jeu a grandi très tôt. Évidemment, j’ai encore beaucoup à améliorer, beaucoup de travail à venir, surtout dans l’aspect défensif. Je me sens comme un joueur totalement différent de celui qui est arrivé en NBA en 2017. «

Une pré-saison passionnante

Normalement, peu de conclusions peuvent être tirées d’une pré-saison. Mais les Sacramento Kings invitent à l’illusion de ses fans. Au camp d’entraînement, la franchise a réussi à remporter les quatre matchs qu’elle a disputés.

l’objectif cette saison est clair. – pic.twitter.com/ul2ni4rcAw – Sacramento Kings (@SacramentoKings) 16 octobre 2021