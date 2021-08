Dead and Company Fan tombe à mort pendant le concert sur le terrain de Citi

in

Un fan est décédé lors du spectacle Dead and Company au Citi Field vendredi soir. L’homme, qui avait la quarantaine, aurait tenté de faire un flip sur un balcon pendant l’entracte. Il a été emmené au New York-Presbyterian Queens Hospital, où il a été déclaré mort. Dead and Company est une ramification de Grateful Dead avec Bob Weir, Mickey Hart et Bill Kreutzmann avec John Mayer.

L’homme serait tombé vers 21 heures et aurait atterri sur du béton, rapporte le New York Post. « J’ai entendu des gens dire ‘ahhh’ et j’ai vu des gens courir. J’ai dit “frère, quelqu’un a pris une en-tête”, a déclaré un fan au Post. Un chauffeur travaillant à l’extérieur du stade a affirmé avoir vu l’homme tenter de se retourner avant de tomber au sol.

« Il ne réagissait pas et il a heurté le sol la tête la première. Il n’y avait aucun moyen de survivre », a déclaré le chauffeur. « Il était bien trop ivre. On pouvait le sentir. » Le chauffeur a déclaré que le frère de l’homme avait couru en bas pour voir la victime sauter. « Son frère était avec lui. Il pleurait », a ajouté le chauffeur.

Des sources policières ont déclaré samedi au Post qu’elles pensaient que l’homme aurait pris de l’acide avant de tomber. “Nous avons vu quelqu’un tomber de ce rebord”, a déclaré le fan Sean Egan au Post. « Nous voyons quelque chose tomber et nous l’avons entendu toucher le sol. C’est terrible », a ajouté Egan. “Je souhaite que je ne l’ai pas vu arriver … Cela a un peu tué l’ambiance.”

“Nous sommes au courant d’un incident tragique qui a malheureusement entraîné un décès la nuit dernière”, a déclaré Mets Events dans un communiqué à Variety. “Nos condoléances les plus sincères et les plus sincères vont aux proches du participant.”

Le concert faisait partie d’une tournée de 31 dates pour Dead and Company. Les spectateurs sont tenus de présenter soit une preuve de vaccination complète, soit un test COVID-19 négatif effectué dans les 48 heures pour y assister, sauf dans les villes où les lois bloquent ces exigences. Les participants doivent présenter une preuve de vaccination pour entrer dans la zone des stands d’admission générale. Les détenteurs de billets d’admission générale sans preuve de vaccination devront s’asseoir dans d’autres zones des sites. Dead and Company se produira samedi soir au Citizens Bank Park de Philadelphie. Les représentants du groupe n’ont pas commenté la mort du fan.

Dead and Company a commencé en 2015, avec Mayer rejoignant les membres originaux de Dead Weir, Hart et Kreutzmann aux côtés du bassiste Oteil Burbridge et du claviériste Jeff Chimenti. La tournée de cette année coïncide avec la sortie du dernier album de Mayer, Sob Rock, qui comprend le single “New Light”. Mayer prévoit également une tournée solo pour soutenir l’album l’année prochaine.