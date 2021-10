Dead by Daylight Chapter 22 Date de sortie du PTB et fuites pour les skins

La date de sortie du PTB pour Dead by Daylight Chapter 22 approche et il y a un tas de fuites en ligne pour les skins DBD.

comportement Le phénomène d’horreur d’Interactive est actuellement au milieu de son événement Halloween. Cela vient de voir l’arrivée de James Sunderland avec Blight Pyramid Head, et il y a beaucoup plus à anticiper pour Midnight Grove.

Alors que Midnight Grove et Hour of the Witch ont été bien reçus, il y aura bientôt un nouveau tueur et survivant en liberté.

Mort à la lumière du jour | Bande-annonce Silent Hill James Sunderland et Pyramid Blight

BridTV

6163

Mort à la lumière du jour | Bande-annonce Silent Hill James Sunderland et Pyramid Blight

https://i.ytimg.com/vi/FqRQR8nioA8/hqdefault.jpg

888800

888800

centre

13872

Quelle est la date de sortie du chapitre 22 de DBD ?

La date de sortie PTB divulguée pour Dead by Daylight Chapter 22 est le 9 novembre et l’expérience arrivera pour tout le monde le 30 novembre.

Ceci est une gracieuseté de DBD Leaks sur Twitter. En outre, ils rapportent également que l’événement Midnight Grove Halloween a été prolongé du 4 au 11 novembre.

L’anticipation de la prochaine saga devrait commencer très bientôt, mais – pour le moment – ​​nous avons encore Pinhead et Mikaela Reid à apprécier. Les expériences Hellraiser et Hour of the Witch ont offert de nouveaux tueurs et survivants sans rapport, mais la prochaine saga devrait être un retour à la norme.

Nous mettrons à jour cet article s’il y a des changements.

Dead by Daylight Chapitre 22 fuites

Leaks for Dead by Daylight Chapter 22 comprend un tas de nouveaux skins et cosmétiques.

Les fans recevront un nouveau skin Ghostface pour promouvoir probablement le nouveau film Scream pour janvier 2022. En outre, il y aura également un autre ensemble de « pulls laids » festifs pour Jill Valentine, Leon Kennedy, Mikaela Reid, Yun-Jin et le nouveau survivant.

Il y aura également des skins et des cosmétiques frais pour Yun-Jin, Felix, Spirit, Mikaela et Blight. Enfin, le Trickster et le tueur frais recevront le casque Winter Eyes.

Tout ce qui précède est une gracieuseté de Leaks by Daylight.

Bosquet de minuit

Il y aura beaucoup plus à obtenir et à apprécier pendant le Midnight Grove en attendant le prochain volet du jeu.

Nous recevrons censément Blight Nemesis le 28 octobre, et il y aura des skins uniques pour Kate et Legion le 4 novembre. Il y a aussi une petite collaboration à venir avec le groupe KARD de K-Pop.

DBD : Tous les codes Halloween actifs pour octobre 2021

Dans d’autres nouvelles, Dead by Daylight Chapter 22 PTB date de sortie et fuites pour les skins