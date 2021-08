Dead By Daylight corrige un étrange bug de la tête de pyramide de Silent Hill

Capture d’écran : comportement interactif

La dernière mise à jour du jeu d’horreur multijoueur Dead by Daylight a corrigé de nombreux bugs, mais le changement le plus important concerne Pyramid Head et son butin succulent.

Dead by Daylight a présenté son crossover Silent Hill l’été dernier, mettant en vedette la protagoniste de Silent Hill 3 Heather Mason et l’icône de la franchise durable Pyramid Head en tant que personnages jouables. Presque immédiatement, les fans se sont accrochés à ce qui semblait être une mise à niveau importante des fesses du monstre casqué, ce qui, de nos jours, était suffisant pour envoyer les médias sociaux dans une spirale assoiffée.

Cependant, lorsque Pyramid Head a finalement été ajouté à Dead by Daylight, les joueurs n’ont pas été impressionnés. « Où est le cul des plans promotionnels ? » ils ont demandé. La demande pour une tête de pyramide plus bootylicious est devenue si forte que le développeur Behaviour Interactive a en fait répondu aux préoccupations de la communauté, déclarant à JeuxServer en juin 2020 qu’il n’avait apporté aucun changement à l’arrière du tueur.

Bien qu’il y ait encore des vrais idiots, cela a semblé apaiser les fans pendant un certain temps. C’est-à-dire jusqu’aux notes de mise à jour d’hier. Parmi la longue liste de changements appliqués dans la mise à jour la plus récente figurait un correctif de bogue destiné à mettre le feu à la base de joueurs de Dead by Daylight : “Correction d’un problème qui rendait l’arrière de The Executioner trop plat.”

(Le bourreau, pour ceux qui ne sont pas dans le coup, est le nom de Dead by Daylight pour Pyramid Head.)

Cette seule ligne a pris beaucoup de gens au dépourvu. Les développeurs admettaient-ils enfin que quelque chose était arrivé aux fesses de Pyramid Head ? Eh bien, oui et non.

“Je maintiens ma déclaration: le derrière de Pyramid Head n’a jamais été nerfé”, a déclaré Marie Claude Bernard de Behaviour Interactive à Kotaku par e-mail. “Cela dit, nous avons récemment trouvé un bug sur la tenue The Corrupted. Le tissu recouvrant The Executioner avait des problèmes d’écrêtage qui rendaient ses fesses complètement plates. Nous l’avons corrigé et il sera diffusé en direct dans notre prochaine mise à jour mardi.

Alors voilà. Dans certaines situations, les fesses de Pyramid Head peuvent avoir semblé moins juteuses que prévu.

Bien sûr, Behaviour Interactive sait aussi que la beauté est dans l’œil du spectateur. Une entrée dans la section Problèmes connus des notes de mise à jour indique “L’arrière du bourreau est peut-être encore trop plat”, une reconnaissance tacite de la réalité que vous ne plairez jamais à tout le monde. En tout cas, en espérant que cette correction de bogue soit suffisante pour enfin mettre ce cul au lit.