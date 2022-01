Dead By Daylight coupe un masque en cuir après le contrecoup de Blackface

Les fans du film d’horreur de 1974 The Texas Chain Saw Massacre savent que son célèbre antagoniste, Leatherface (alias le Cannibale), a un penchant macabre pour porter les visages de ses victimes comme masques, un détail que le développeur Behaviour Interactive a incorporé lorsqu’il lui a présenté Dead By Daylight comme l’un des tueurs du jeu en septembre 2017. Cette capacité est maintenant supprimée, a annoncé Behaviour Interactive, une décision qui intervient après que de nombreux joueurs ont soutenu que l’un des masques avait été utilisé pour perpétuer un harcèlement raciste nuisible dans le jeu en la forme de blackface.

Dans Dead By Daylight, le Cannibale peut déverrouiller et équiper l’un des quatre masques basés sur les survivants originaux du jeu : Claudette Morel, Dwight Fairfield, Meg Thomas et Jake Park. Vous devez tuer chacun au moins 25 fois en tant que Cannibale pour obtenir leurs visages respectifs comme masques portables. Malheureusement, c’est le visage de Claudette, une femme noire et botaniste, qui a été le plus utilisé comme masque par les joueurs de Leatherface.

Selon une mise à jour des développeurs, les joueurs de Dead By Daylight auraient utilisé le Cannibale avec le masque de Claudette pour « cibler et harceler » les autres. Le studio a déclaré qu’il « condamne absolument » ce comportement tout en admettant se sentir mal à l’aise lorsque les masques sont « utilisés comme un outil pour répandre la haine ». En conséquence, les quatre masques déverrouillables seront supprimés dans la prochaine mise à jour du jeu.

« Quiconque a déjà joué au Cannibale avant la sortie de la mise à jour de mi-chapitre recevra 6 000 éclats irisés pour compenser [the masks’] suppression », a déclaré Behaviour Interactive. « Nous ne tolérerons aucune activité haineuse et continuerons de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la communauté. »

Comme vous pouvez l’imaginer, une partie de la communauté est frustrée par la décision du studio, un joueur affirmant que le Cannibale est un « cannibale et un meurtrier » qui ne se soucie pas de « la race de la personne dont il porte le visage ». D’autres soutiennent que « le contexte est roi » et dans un jeu comme Dead By Daylight, dans lequel l’objectif est de tuer n’importe qui et tout le monde, « ce n’est pas problématique ». Le subreddit officiel du jeu est jonché de discussions sur le blackface de Cannibal, avec des conversations remontant à au moins deux ans. La plupart des discours se concentrent sur les joueurs qualifiant le masque de non raciste.

Cependant, d’autres membres de la communauté ont déclaré depuis longtemps que de nombreux joueurs portaient souvent le masque comme un acte raciste et étaient d’accord avec le choix de Behaviour Interactive de supprimer les masques déverrouillables du Cannibale. Un joueur a dit que c’est « pourquoi les gens portent Smartface [Claudette’s mask] » cela pourrait être un problème, tandis qu’un autre a écrit une longue défense expliquant pourquoi les masques ne devraient pas être dans le jeu. Il y a même eu une vidéo YouTube de près de 40 minutes de l’utilisateur sistakaren en novembre 2021 dans laquelle plusieurs personnes de couleur ont discuté de leur expérience avec le racisme et le blackface de Cannibal dans Dead By Daylight.

On ne sait pas quand la mise à jour du jeu sera mise en ligne ; cependant, les changements de masque sont censés toucher le Player Test Build (PTB) dans le courant de la journée.

[h/t: For The Win]