‘Dead By Daylight’ entre dans les NTF, les fans ne sont pas contents

Tout ce qu’il a fallu, c’est une annonce rapide lundi de Behaviour Interactive que Dead By Daylight se lance dans les NFT pour exaspérer sa base de fans.

La collection Masters of Horror NFT est une collaboration entre Behaviour Interactive et Boss Protocol, une société qui fabrique des NFT basés sur des franchises populaires. Acheter dans la collection Masters of Horror NFT de Dead By Daylight vous rapporte potentiellement le chapitre Hellraiser. Et bien, les fans sont extrêmement contrariés à ce sujet. Principalement à cause de la controverse entourant les NFT et les technologies blockchain qui ont potentiellement un impact négatif sur l’environnement.

Découvrez l’annonce complète de Behaviour Interactive sur la collection Masters of Horror NFT ci-dessous.

Behaviour a travaillé avec Boss Protocol pendant plusieurs mois pour adapter les modèles de jeu à utiliser comme NFT et les a approuvés avant la sortie de Pinhead dans DbD. Les NFT ont une chance d’accorder l’accès au chapitre #Hellraiser de DbD. pic.twitter.com/3ZZKq3uPYN – Mort à la lumière du jour (@DeadByBHVR) 18 octobre 2021

Tout le monde s’en prend à Dead By Daylight et à ses développeurs au cours de cette collaboration. C’est un problème brûlant dans l’industrie du jeu vidéo en ce moment, avec des entreprises comme Valve interdisant les jeux de crypto-monnaie de Steam à Epic les accueillant – Behaviour Interactive a choisi un sacré moment pour se lancer dans tout ce gâchis.

Vous trouverez ci-dessous une liste de certaines des réactions condamnant cette annonce. Des personnalités de l’industrie comme Ellen Rose et Patrick Klepek aux artistes comme Trevor Henderson, la réponse est extrêmement négative. Au moins, les mèmes sont drôles, je suppose ?

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

Imaginez voir toutes les connaissances sur les NFT et décider, oh oui, dépensons notre temps et nos ressources pour les créer pour notre jeu. Manière de gratter le canon @DeadByBHVR. – jude ⚔ tueur de dieu (@MermaidRoyal) 18 octobre 2021

Oh non, c’est tellement triste que Dead By Daylight soit déconnecté pour toujours https://t.co/1RrbHd0Uor – Nash à travers la 8e dimension (@Nash076) 18 octobre 2021

NFT DLC pourrait être l’une des chaînes de lettres les plus malheureuses que j’aie jamais eu le déplaisir de taper. Cette merde doit s’arrêter maintenant. https://t.co/Ir0eH4aNCn — Ultime | #вʟм (@UltimaShadowX) 18 octobre 2021

alors offrirez-vous des remboursements pour le chapitre ? vous auriez dû le divulguer avant sa mise en vente, car beaucoup de gens ne voudraient jamais que leur argent aille à quoi que ce soit à voir avec nfts. – caméra effrayante 🎃 (mars de l’ère des tunnels) (@theevilswithiin) 18 octobre 2021

N’avez-vous sérieusement dit à aucun de vos utilisateurs qu’ils mettaient de l’argent pour nfts lol – Xploshi (@Xploshi) 18 octobre 2021

Non content de tous les personnages cauchemardesques qu’ils ont, DBD ajoute ici la chose la plus horrible à ce jour : les NFT. https://t.co/6uwms2n6km – Ellen Rose (@icklenellierose) 18 octobre 2021

