Dead By Daylight nous hantera tous avec un lien Ringu bientôt

Mort à la lumière du jour est toujours un jeu multijoueur plutôt populaire sur à peu près toutes les plateformes, car un chasseur affronte une équipe de quatre survivants. L’IP a été un énorme succès pour Behaviour Interactive, et il y a eu toutes sortes de croisements avec de grandes franchises de jeux, de films et de télévision.

Il est maintenant confirmé que l’un de ses liens d’horreur les plus intrigants (et sans doute lucratifs), en s’associant à Kadokawa Corporation pour intégrer Ringu (connu par beaucoup sous le nom de Ring) dans le jeu. Quant à la façon dont il apparaîtra dans le jeu, le communiqué de presse indique qu’il s’agira d’un « nouveau chapitre inspiré du roman de Kōji Suzuki (1991) et de l’adaptation cinématographique originale acclamée (1998) », avec des discussions sur « d’innombrables possibilités de jeu « . Peut-être que ces puits seront trouvés dans les cartes et appliqueront des malédictions et des effets, par exemple, ce sera intéressant à voir.

« L’importance de la franchise Ringu au Japon et son influence sur la culture à travers le monde sont indéniables. Avoir l’opportunité de plonger dans cette histoire légendaire alors que nous introduisons cette création dans Dead by Daylight est un immense honneur », a déclaré Mathieu Côté, directeur du jeu, Dead by Daylight. « Ce nouveau chapitre donnera à nos joueurs quelque chose d’intensément sombre et troublant, une véritable expérience palpitante qui ajoute à l’intensité déjà élevée de notre jeu. »

« Nous sommes très enthousiastes à propos de la collaboration avec Behaviour Interactive et l’équipe Dead by Daylight. Nous enverrons l’un de nos personnages les plus obsédants dans le brouillard pour déverser des horreurs qui rivaliseront avec tous les grands prédécesseurs », a partagé Reiko Imayasu, productrice, Kadokawa Corporation. « Les fans doivent se méfier de leur cœur ; ce nouveau venu mortel les frappera définitivement, et ils trembleront de peur en attendant.

Ce devrait être un ajout amusant (et sans aucun doute assez effrayant) au jeu; ce « nouveau chapitre » du jeu arrivera dans mars 2022.