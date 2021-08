Dead By Daylight perd son DLC Stranger Things en novembre

Image : Comportement interactif

Dead by Daylight, le jeu d’horreur de survie très populaire publié par Behaviour Interactive en 2016, va perdre ses divers contenus sur le thème de Stranger Things le 17 novembre, a annoncé le studio aujourd’hui. Mais pas avant tout ce que Stranger Things DLC et autres sont réduits de 50% pour une vente de la dernière chance.

Depuis son lancement, Dead by Daylight est devenu un creuset pour les propriétés d’horreur dans les jeux, la télévision et les films. Regarder la mascotte du gros butin de Silent Hill, Pyramid Head, chasser Laurie Strode d’Halloween à travers le poste de police de Raccoon City de Resident Evil aurait époustouflé l’esprit des joueurs il y a quelques années à peine, mais n’est plus qu’un spectacle régulier dans Dead by Daylight.

Le succès rétro de Netflix Stranger Things a formé la base du treizième chapitre de Dead by Daylight en septembre 2019. La campagne a vu les protagonistes de la série Nancy Wheeler et Steve Harrington rejoindre le jeu en tant que survivants jouables, l’arrivée de Demogorgon en tant que nouveau tueur et les débuts d’une scène basée sur le complexe souterrain qui a servi de cadre à de nombreux moments les plus marquants de Stranger Things.

“Comme pour tous les jeux en direct, des mises à jour fréquentes, des ajouts et des changements occasionnels sont à prévoir”, a déclaré un représentant de Behaviour Interactive à Kotaku par e-mail, répétant la FAQ officielle du studio sur le sujet. “Avec Stranger Things, notre objectif continue d’être d’assurer l’héritage de ces personnages dans notre jeu pour les fans qui les ont achetés ou envisagent de le faire.”

Nancy, Steve et le Demogorgon resteront jouables dans Dead by Daylight pour tous ceux qui les saisiront avant le 17 novembre, mais le niveau Stranger Things suit malheureusement le chemin du dodo. Les réalisations liées aux personnages et à la scène qui disparaissent sont également prévues pour devenir des objectifs génériques, afin d’éviter d’empêcher les gens de les terminer.

Behaviour Interactive laisse actuellement tomber des indices pour le prochain chapitre de Dead by Daylight, qui, selon certains fans, pointe vers un prochain crossover Hellraiser. Honnêtement, je suis surpris qu’il ait fallu autant de temps aux développeurs pour inviter Pinhead et le reste de son équipe infernale à la fête.

