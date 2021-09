Dead by Daylight Pinhead avantages et fuites de survivants pour le chapitre 21

Pinhead rejoindra toutes les versions de Dead by Daylight très bientôt et il propose un tas d’avantages que chaque joueur DBD appréciera.

Alors que le cénobite principal est l’ajout vedette du patch 5.2.0, cette mise à jour verra également l’introduction d’un matchmaking basé sur les compétences. behavior Interactive dit que cela se traduira par des combats plus justes pour les joueurs de tous niveaux, que vous soyez le grand méchant loup ou les petits cochons cherchant à échapper aux crochets de la mort.

L’introduction de SBMM devrait rendre le paysage beaucoup plus juste en théorie, tandis que l’introduction du pape de l’enfer rendra définitivement le jeu plus sadique et barbare.

Avantages de DBD Pinhead

Les avantages et capacités de Pinhead dans Dead by Daylight du PTB sont les suivants :

Impasse:

Vous induisez une souffrance mentale en écrasant tout espoir d’évasion. Après la réparation d’un générateur, l’entité bloque le générateur le plus avancé pendant 20/25/30 secondes. Vous voyez son aura blanche pendant ce temps.

Hex – Jouet :

Un sort qui joue avec la souffrance d’une victime. S’il reste au moins un Totem Dull dans le Terrain d’Essai, Hex : Plaything s’active sur un Totem aléatoire chaque fois qu’un Survivant est accroché pour la première fois : Les Survivants souffrent des Effets de Statut Maudit et Oblivious jusqu’à ce que Hex : Plaything soit nettoyé. Pendant les 90 premières secondes, seul le survivant maudit est capable de nettoyer le totem hexagonal. L’Aura of Hex: Plaything’s Hex Totem est révélé au Survivant maudit dans un rayon de 24/20/16 mètres. Les effets d’Hex persistent tant que le Totem d’Hex correspondant est debout.

Crochet du Fléau – Don de la douleur:

Vous êtes le porteur d’une douce douleur. Au début de l’essai, 4 hameçons aléatoires sont transformés en hameçons fléau. Vous voyez leurs auras en blanc. Lorsqu’un survivant est décroché d’un crochet du fléau, il souffre des effets d’état Hémorragie et Mangle jusqu’à ce qu’il soit complètement guéri. Une fois guéris, ils subissent une pénalité de 7/8/9% sur les actions de guérison et de réparation jusqu’à ce qu’ils soient à nouveau blessés.

Pouvoirs

Vous trouverez ci-dessous les pouvoirs de Pinhead dans Dead by Daylight :

Invocation de douleur :

Appuyez sur le bouton d’alimentation pour créer une passerelle et relâchez le bouton pour l’ouvrir. Une fois ouvert, appuyez sur le bouton Capacité pour invoquer une chaîne possédée sous votre contrôle. Dirigez la chaîne vers un survivant pour le lier. Un survivant lié à une chaîne est incapable de sprinter, souffre de l’effet d’état d’incapacité et ne peut pas sortir par la porte de sortie. Leur vitesse de déplacement diminuera davantage lorsqu’ils seront touchés par une deuxième et une troisième chaîne. Les survivants peuvent effectuer l’action Break Free pour s’échapper. Si le Cénobite traverse les chaînes, elles se briseront immédiatement. Tout objet solide (y compris les personnages) entre la passerelle et le survivant enchaîné brisera immédiatement la chaîne.

Configuration de lamentation :

Si elle est laissée seule, la configuration Lament initie finalement une chasse aux chaînes en invoquant des chaînes pour poursuivre les survivants. La Chasse aux Chaînes se termine lorsqu’un Survivant récupère la Configuration de Lamentation. Les survivants peuvent voir la configuration Aura of the Lament, qui est soit blanche (inactif) soit jaune (Chain Hunt). Un survivant portant la configuration Lament souffre de l’effet de statut inconscient et des chaînes seront occasionnellement invoquées pour les attaquer. Le survivant doit résoudre la configuration Lament pour la retirer de sa possession. Ce faisant, le Cénobite verra son emplacement et pourra s’y téléporter. Lorsque le Cénobite récupère la configuration Lament, une chasse en chaîne est activée. De plus, tous les survivants sont instantanément liés par des chaînes, ce qui les fait crier et révéler leur emplacement. La configuration Lament apparaîtra dans un nouvel emplacement après que le cénobite ou un survivant l’ait utilisé.

Survivant du chapitre 21 de DBD

Il n’y a pas de survivant pour Pinhead ou DBDChapter 21, mais des fuites de Daylight signalent que quelqu’un pourrait arriver dans la version 5.3.0.

Personne n’a été annoncé, mais les fans espèrent que Kirsty Cotton sera ajoutée au jeu car son actrice, Ashley Laurence, a suivi Dead By Daylight sur Twitter. Bien qu’aucun survivant ne soit confirmé, les fuites indiquent qu’il y aura 11 skins dont quatre seront composés uniquement de morceaux de jambes et de torse.

