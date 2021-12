Dead By Daylight Récompenses Amazon Prime Gaming et comment les réclamer

Dead By Daylight a été annoncé pour Amazon Prime Gaming en décembre et les récompenses DBD que vous pourrez réclamer ont été révélées.

Les fans de DBD ont un mois très excitant devant eux car l’événement annuel d’hiver devrait commencer bientôt. Cela viendra avec un tas de pulls moches à porter et il y aura des décorations plus festives dans le jeu.

Alors que les célébrations de Noël commenceront relativement bientôt, les fans devraient pouvoir emporter de jolies friandises avant cette date.

Morts à la lumière du jour | Portrait d’un meurtre | Bande annonce

BridTV

6529

Morts à la lumière du jour | Portrait d’un meurtre | Bande annonce

https://i.ytimg.com/vi/9hsxywyZXtk/hqdefault.jpg

897648

897648

centre

13872

Récompenses DBD Prime Gaming

Les récompenses Dead By Daylight Amazon Prime Gaming incluent deux tenues rares pour le nouveau tueur The Artist.

Afin d’emballer ces produits cosmétiques, vous devrez acheter le DLC Portrait of a Murderer Chapitre 22 pour incarner Carmina Mora. Les skins n’ont pas été révélés mais ils ont été annoncés sur la vidéo YouTube du service d’abonnement pour décembre 2021.

Outre les skins, DBD Leaks affirme également que les utilisateurs obtiendront 500 cellules auriques. Cela n’a pas été confirmé, mais la source avait raison sur presque tout auparavant.

Quand Dead By Daylight rejoint-il Amazon Prime Gaming ?

Dead By Daylight rejoint Amazon Prime Gaming en décembre 2021.

Il n’est pas encore sur la plate-forme et cela a causé une certaine confusion en ligne car DBD Leaks a déclaré que l’offre Auric Cells commencerait le 30 novembre. Cependant, Amazon a confirmé son arrivée, il s’agit donc simplement d’un jeu d’attente.

Invision dit que le skin The Artist sera disponible à partir du 10 décembre, mais cela n’a pas été confirmé par le comportement au moment de la rédaction.

Comment réclamer des récompenses

Vous devrez vous inscrire pour 7,99 £ par mois pour réclamer toutes les récompenses. Si vous n’êtes pas encore abonné, vous pourrez profiter d’un essai gratuit de 30 jours.

Une fois que vous êtes abonné et que les goodies deviennent disponibles, vous pourrez les échanger via la boutique en jeu via un code. C’est un processus similaire à d’autres titres comme Genshin Impact.

Étant donné que le titre de behavior Interactive n’est pas encore disponible, nous vous recommandons d’attendre qu’il arrive. Nous mettrons à jour cet article lorsque d’autres récompenses seront révélées.

DBD : Tous les avantages pour le nouveau tueur The Artist

Dans d’autres nouvelles, campagne Halo Infinite : pourquoi l’astuce néo-zélandaise d’accès anticipé ne fonctionnera pas