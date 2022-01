Dead By Daylight supprime les masques Leatherface en raison du harcèlement

Behaviour Interactive supprimera des produits cosmétiques spécifiques à la suite de rapports généralisés de harcèlement raciste dans Dead By Daylight.

The Cannibal, mieux connu sous le nom de Leatherface de The Texas Chainsaw Massacre, est l’un des nombreux tueurs jouables de Dead By Daylight. Comme dans le film de 1974, Leatherface peut porter les visages de ses victimes comme cosmétique, ou du moins il peut le faire avec les quatre personnages survivants d’origine après avoir terminé des défis spécifiques. L’un de ces survivants est une femme afro-américaine nommée Claudette Morel.

De nombreux membres de la communauté Dead by Daylight ont été francs à propos de ce cosmétique particulier car il ressemble beaucoup au blackface, et de nombreux joueurs afro-américains auraient subi un harcèlement raciste de la part des joueurs de Leatherface portant ce cosmétique.

Maintenant, le développeur Behaviour Interactive résout le problème dans une mise à jour.

« Des membres de la communauté ont partagé leurs expériences avec des personnes qui les ciblaient et les harcelaient tout en utilisant certains de ces masques, a déclaré Behaviour Interactive dans un communiqué. « Ces rapports étaient décourageants à entendre, et nous condamnons absolument ce comportement. Nous ne sommes pas à l’aise d’avoir ces masques dans le jeu lorsqu’ils sont utilisés comme outil pour répandre la haine. À cette fin, nous supprimerons les visages déverrouillables de The Cannibal dans ce prochain chapitre intermédiaire.

La plupart des fans de Dead by Daylight sont plutôt satisfaits de la suppression de ces produits cosmétiques.

Il n’y a pas de date à laquelle cette mise à jour sera mise en ligne, mais cela devrait être dans les prochaines semaines.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.