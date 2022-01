Dead By Daylight va perdre le cosmétique «Survivor Mask» de Leatherface à la suite d’un harcèlement dans le jeu

Image : Comportement interactif

Mort à la lumière du jour Le développeur Behaviour Interactive a annoncé que la prochaine mise à jour du jeu supprimera la possibilité pour les joueurs de Leatherface de porter le visage du personnage de leur victime à la suite de rapports de joueurs faisant état de harcèlement raciste ciblé.

Le jeu – un titre d’horreur asymétrique qui oppose les personnages « survivants » à certains des tueurs en série les plus infâmes d’Hollywood – présente Leatherface (AKA : « The Cannibal ») de Le massacre à la tronçonneuse du Texas. Comme son homologue du cinéma, Leatherface est capable de « porter » la peau de ses victimes, et c’est cette fonctionnalité qui a causé des problèmes.

L’un des personnages survivants du jeu, Claudette Morel, est une femme noire, et les joueurs de Dead by Daylight ont signalé que ce masque spécifique était utilisé pour les cibler pour harcèlement. (Vous pouvez voir ce problème discuté dans cette vidéo, que certains téléspectateurs pourraient trouver pénible et contient un langage fort.)

Dans une récente mise à jour des développeurs, Behaviour Interactive a expliqué les raisons de la suppression de l’option :

Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, The Cannibal peut déverrouiller les visages des quatre survivants originaux en les sacrifiant 25 fois. Des membres de la communauté ont partagé leurs expériences avec des personnes les ciblant et les harcelant tout en utilisant certains de ces masques. Ces rapports étaient décourageants à entendre, et nous condamnons absolument ce comportement. Nous ne sommes pas à l’aise d’avoir ces masques dans le jeu lorsqu’ils sont utilisés comme outil pour répandre la haine. À cette fin, nous supprimerons les visages déverrouillables de The Cannibal dans ce prochain chapitre intermédiaire. Quiconque a déjà joué à The Cannibal avant la sortie de la mise à jour Mid-Chapter recevra 6 000 éclats irisés pour compenser leur suppression. Nous ne tolérerons aucune activité haineuse et continuerons de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la communauté.