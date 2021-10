Dead By Daylight vend des NFT Hellraiser de conneries

Image : Mort à la lumière du jour

C’est la saison effrayante! Et rien ne dit une véritable horreur comme un jeu vidéo populaire décidant que maintenant, malgré tout ce que nous savons et ce qui s’est passé, il est temps de vendre des NFT.

Plus tôt dans la journée, le compte Twitter de Dead By Daylight a publié ce tweet, affirmant que les développeurs Behaviour avaient « travaillé avec » une société de licence NFT vampirique pour « adapter les modèles de jeu à utiliser comme NFT ». Ce qui signifie vraiment sortir les modèles du jeu et les vendre à des drageons.

Ce qui est particulièrement merdique à propos de cette décision, cependant, c’est qu’en plus de l’inutilité inhérente de la NFT elle-même, Behaviour dit également qu’en acheter une ne donnera qu’une « chance d’accorder l’accès » au prochain chapitre Hellraiser de Dead by Daylight. Pas d’accès, juste une chance. C’est donc aussi une stupide loterie !

Sans surprise, la réaction à ce tweet d’annonce n’a pas été positive, les fans ayant répondu :

– je suppose que vous avez raté le but du film sur lequel vous tirez profit – alors offrirez-vous des remboursements pour le chapitre ? vous auriez dû le divulguer avant sa mise en vente, car beaucoup de gens ne voudraient jamais que leur argent aille à quoi que ce soit à voir avec nfts. – Je suis fortement opposé à la diffusion des NFT et extrêmement déçu de voir le jeu que j’aime leur être associé. – Même si vous ne vous souciez littéralement pas des effets environnementaux des NFT (qui sont stupéfiants), Steam interdit également tous les jeux impliqués dans les transactions NFT, donc euh, il n’y a aucun scénario dans lequel cela soit bon pour quiconque.

Le subreddit du jeu, quant à lui, répond encore moins favorablement. Aussi dégoûtante que soit la situation, cependant, des recherches intéressantes par les fans de Dead by Daylight sur ce même subreddit ont révélé que même si le créateur de Hellraiser, Clive Barker, a récemment repris le contrôle de la franchise, il ne prend officiellement le contrôle qu’en décembre, ce qui en fait un dernière prise d’argent désespérée des propriétaires actuels de Park Avenue avant la remise.

Cela signifie qu’il n’est pas clair dans quelle mesure cela impliquait les développeurs et dans quelle mesure il s’agissait simplement d’accords de licence signés au-dessus de leurs niveaux de rémunération. Si vous êtes arrivé jusqu’ici et que vous ne savez toujours pas ce qu’est un NFT, ou pourquoi exactement il s’agit d’une énorme arnaque, voici une très bonne et récente explication :