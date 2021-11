Dead Cells devient complètement Smash Bros avec la mise à jour «Tout le monde est ici»

Graphique : Motion Twin

Dead Cells est devenu complètement Super Smash Bros. avec sa nouvelle mise à jour « Tout le monde est ici », qui ajoute de nouvelles armes et skins de personnages d’une demi-douzaine de jeux indépendants phénoménaux, dont Blasphemous, Skul: The Hero Slayer, Hyper Light Drifter, Guacomelee, Curse of les dieux morts et Hollow Knight.

Dead Cells, un roguelike d’action indépendant développé par Motion Twin, est devenu, dans les années qui ont suivi sa sortie, l’un des plus gros succès de la scène indépendante. Sa combinaison de construction de personnage léger, de sensation de combat phénoménale et de magnifique pixel art a fait du jeu un véritable atout du récent boom du roguelike indépendant. Au cours des dernières années, son soutien et sa popularité continus en ont fait l’un des jeux les plus reconnaissables et les plus fréquemment référencés de la scène.

Les skins de la mise à jour sont étonnamment jolis. Le skin Hyper Light Drifter en particulier est absolument magnifique, associez-le aux nouvelles armes inventives et je suis ravi de replonger dans Dead Cells pour la première fois depuis un certain temps. Il y a, cependant, une exception, Skul: la peau de Hero Slayer est profondément troublante pour moi en tant que personne qui a consacré trop de temps à ce jeu alors qu’elle était gravement malade. Skul est censé être un petit gars mignon ! Long Skul me trouble profondément. Ses longs bras, ses mains osseuses et sa stature d’homme me gênent profondément.

Mis à part les skins, chaque personnage est livré avec une nouvelle arme, dont ma préférée est l’épée et le pistolet à lumière dure du Drifter. Tout comme le jeu original, tirer avec le pistolet prend des munitions et marque les ennemis. Mêler ces mêmes ennemis vous rendra vos munitions. La structure de combo de l’arme convient parfaitement à Dead Cells et constitue une brillante traduction des rythmes de combat distinctifs d’Hyper Light Drifter.

Beaucoup de ces jeux se sont croisés indépendamment, Dead Cell’s Prisoner est un personnage jouable dans Skul: The Hero Slayer par exemple. Mais c’est la première fois que chacun de ces géants indépendants partage un écran ensemble. Compte tenu des croisements réglementés et hautement orchestrés des plus grandes franchises de jeux et de médias, le partage de contenu facile et naturaliste de la scène indépendante est vraiment excitant.

Baise des univers partagés, écrase simplement des personnages ensemble comme des figurines d’action et soutient le travail de ton ami en le mettant dans ton jeu.