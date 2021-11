Dead Cells devient le Smash Bros. de la scène indépendante avec la mise à jour « Tout le monde est ici »

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Dead Cells va grandir pour sa prochaine mise à jour, embrassant le slogan « Tout le monde est ici » de Super Smash Bros. Ultimate pour une impressionnante collaboration dans le monde indépendant.

Dans ce qui est la 26e mise à jour du jeu au total, Dead Cells ajoute des armes, des compétences et des skins à partir d’un certain nombre de hits indépendants avec lesquels vous serez plus que familier. Hollow Knight, Blasphemous, Hyper Light Drifter, Guacamelee, Skul et Curse of the Dead Gods sont tous inclus, ce qui est tout à fait la gamme. Voici à quoi s’attendre pour chacun :

Blasphématoire

Nouvelle arme: Flacon Visage

– Ils disent que c’était censé te guérir, mais ça n’a pas l’air de bien marcher… Euh, peu importe, ça a l’air cool comme diable.

Une nouvelle tenue: Tenue de pénitent

Malédiction des dieux morts

Nouvelle arme: Machette et Pistolet

– Slash, slash, bang. Mais genre, big strong bang. Essentiellement.

Une nouvelle tenue: Tenue d’explorateur

Guacamelee

Nouvelle arme: Pollo Puissance

– Libérez votre poulet intérieur et provoquez la colère de vos ennemis, alors que vous déposez des œufs-bombes sur toute l’île.

Une nouvelle tenue: Tenue de Luchador

Chevalier creux

Nouvelle arme: Ongles purs

– On dirait que Blobespierre a enfin appris qu’il n’est pas obligé d’arrêter de courir à chaque fois qu’il veut faire un swing.

Une nouvelle tenue: Tenue de navire

Drifter hyper léger

Nouvelle arme: Épée de lumière dure / Pistolet de lumière dure

– Tirez avec l’un pour marquer votre ennemi, frappez avec l’autre pour récupérer vos munitions.

Une nouvelle tenue: La tenue du magicien

Crâne

Nouvelle arme: OS

– Une balançoire, deux balançoires, un tourbillon incontrôlable… Vous connaissez l’affaire.

Une nouvelle tenue: La tenue de Little Bone

Dans les notes de mise à jour de la mise à jour, qui détaillent également certains changements d’équilibrage et de qualité de vie, l’équipe propose un indice sur la façon de débloquer tout ce nouveau contenu :

« En explorant les quartiers des prisonniers, vous remarquerez peut-être de nouvelles pièces inhabituelles qui ne semblent pas appartenir à ici. Peut-être sont-elles passées d’une autre dimension ? Les légendes disent que trouver et explorer ces pièces vous apportera gloire et force ! comme de nouveaux outils à ajouter à votre arsenal. Nous avons également entendu dire qu’un livre étrange, mystérieux et peut-être plein d’indices était paru quelque part dans Prisoners’ Quarters. Cependant, ses paroles semblent assez cryptiques et incompréhensibles… »

Donc, si vous ne l’avez pas déjà compris, vous voudrez peut-être consulter Prisoner’s Quarters lorsque la mise à jour tombera.

En parlant de cela, cette dernière mise à jour est désormais disponible pour les joueurs sur PC et se dirige vers les consoles « très bientôt ». Gardez un œil sur les joueurs Switch.