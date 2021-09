Dead Cells est maintenant plus facile, grâce à sa nouvelle mise à jour

in

La 25e mise à jour de Dead Cells, “Practice Makes Perfect”, ajoute une salle d’entraînement et des améliorations optionnelles spéciales pour faciliter le roguelike. La mise à jour, qui est maintenant en ligne sur PC et consoles, vise à faciliter la courbe d’apprentissage de Dead Cells pour les nouveaux arrivants, sans enlever la difficulté que les fans apprécient.

La nouvelle salle d’entraînement permet aux joueurs de s’entraîner à combattre n’importe quel monstre qu’ils ont déjà rencontré dans le jeu. Les joueurs peuvent également s’entraîner à combattre les boss dans l’environnement dans lequel ils se trouvent normalement afin de perfectionner leurs compétences avant d’affronter la vraie affaire.

L’autre nouveauté est les Aspects facultatifs, qui donnent des pouvoirs spéciaux ponctuels qui facilitent la progression dans le jeu. Lorsqu’un aspect est actif, les joueurs ne peuvent pas débloquer de nouvelles cellules de boss ou des réalisations de boss sans faille, les joueurs devront donc terminer une course sans aspect pour débloquer le niveau de difficulté suivant. Les Aspects offrent des bonus spécifiques, comme Toxin Lover, qui annule l’effet du poison et provoque la guérison lente des nuages ​​​​de gaz toxiques et des flaques d’eau. Les joueurs devront choisir l’aspect qui convient le mieux à leur style de jeu.

La mise à jour ajoute également une nouvelle fonction à la carte, qui affiche tous les chemins disponibles à travers une région, mais uniquement après qu’un joueur a parcouru le chemin au moins une fois auparavant. La mise à jour “Practice Makes Perfect” de Dead Cells est désormais disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC. Dead Cells est également disponible dans le cadre du Xbox Game Pass sur console et PC.

