Dead Cells’ ‘Quels sont les dégâts?’ La mise à jour est maintenant disponible sur le commutateur et d’autres consoles

La dernière mise à jour de Dead Cells, intitulée “What’s The Damage?”, est désormais opérationnelle sur Switch et d’autres consoles après son lancement sur PC plus tôt cet été.

La 24e mise à jour du jeu, What’s The Damage ? est livré avec de nouveaux changements d’équilibre, des ajustements aux biomes existants et un support de modder supplémentaire conçu pour rendre vos courses “plus épicées”. Vous remarquerez que les armes les plus faibles ont été rééquilibrées pour les aider à se mesurer aux plus fortes, et que certains biomes ont été mis à jour avec de nouvelles pièces pour leur donner un peu plus de piquant.

Les notes de mise à jour complètes se trouvent ci-dessous :

Équilibrage

Armes de corps à corps:

Bonus :

– Lame équilibrée (les dégâts de l’arme et le bonus de dégâts ont été augmentés)

– Dague d’assassin (les dégâts de l’arme sont augmentés)

– Dagues jumelles (les dégâts de l’arme des deux premières attaques et le bonus de brèche ont été augmentés)

– Glaive (dégâts des armes augmentés + dégâts légèrement redistribués parmi les 3 attaques)

– Épée maudite (les dégâts de l’arme ont été augmentés + toutes les attaques sont désormais critiques)

– Haches à éclats d’obus (les dégâts de l’arme sont augmentés)

– Frappe sismique (dégâts des vagues augmentés)

– Lance de guerre (charge plus courte + bonus de dégâts d’arme et de brèche augmentés)

– Empaleur (les dégâts de l’arme sont augmentés)

– Rapière (la durée des dégâts de l’arme et de l’activation des critiques a été augmentée)

– Bottes Hayabusa (les dégâts de l’arme ont augmenté + le dernier coup reflète désormais toutes les grenades dans sa hitbox)

– Fouet déchirant (bonus de brèche augmenté)

– Torche (Dégâts de l’arme augmentés (impact uniquement))

– Sans défaut (dégâts des armes et multiplicateur de critique augmentés)

– Ventilateurs clignotants (multiplicateur de critique augmenté + active correctement le critique lors du rebond d’une grenade)

– Pierre tombale (les dégâts de l’arme sont augmentés + le destin étourdit désormais les ennemis qu’il touche + le ralenti réduit + le ralenti peut désormais être correctement désactivé via le menu des options)

– Hache de four (les dégâts de l’arme et la brèche ont été augmentés, la charge légèrement réduite)

– cure-dent (durée cassée réduite)

– Stiletto de sadique (multiplicateur de critique augmenté)

– Bottes à pointes (multiplicateur de critique augmenté)

– Épée huilée (multiplicateur de critique augmenté)

– Crocs de serpent (dégâts des armes et multiplicateur de critique augmentés)

Nerf :

– Stiletto de sadique (l’affixe du nuage de poison a été supprimé)

– Lance de guerre (multiplicateur de critique diminué)

Armes à distance :

Bonus :

– Arc et carquois sans fin (les dégâts des armes sont augmentés + les flèches fonctionnent comme les autres arcs)

– Carabine sonique (les dégâts de l’arme sont augmentés)

– Arc de glace (durée de congélation augmentée)

– Boomerang (Dégâts des armes augmentés + vitesse de déplacement légèrement plus rapide)

– La hache du garçon (les dégâts des armes et la brèche ont été augmentés)

– Nerfs d’acier (les dégâts de l’arme sont augmentés)

– Marques de feu (dégâts d’impact augmentés)

– Pyrotechnie (peut maintenant avoir les deux affixes Pierce)

– Déflagration (les dégâts de l’arme sont augmentés)

– Missiles magiques (les dégâts de l’arme sont augmentés)

– Sarbacane (ajout d’un poison DoT)

Nerfs :

– Arc rapide (condition critique maintenant à 3 flèches au lieu de 2)

– Carabine alchimique (Durée du DoT, durée du nuage et dps diminués)

– Arc d’Hokuto (Bonus DPS, durée et portée aoe diminués)

– Fouet électrique (DoT dps diminué)

– Éclats de glace (les dégâts de l’arme, la durée du ralentissement et le multiplicateur de critique ont été réduits)

Boucliers:

Bonus :

– Bouclier de première ligne (bonus augmenté à 50%, était de 30)

– Trique (durée d’étourdissement augmentée)

– Bouclier de recul (les dégâts de l’arme sont augmentés)

– Bouclier d’assaut (les dégâts de l’arme sont augmentés)

– Bouclier de la cupidité (les dégâts de l’arme sont augmentés)

– Bouclier à pointes (les dégâts de l’arme sont augmentés)

– Parer Bouclier (augmentation des dégâts des projectiles réfléchis)

Nerfs :

– Châtiment (les dégâts de l’arme ont été réduits)

– Bouclier de tonnerre (DoT dps et durée d’étourdissement diminués)

Compétences:

Bonus :

– Grenade d’infanterie (dommages augmentés)

– Grenade assourdissante (durée et portée des dégâts augmentées)

– Grenade de glace (durée de congélation augmentée)

– Grenade racine (dommages augmentés)

– Essaim (statistiques du ver augmentées)

– Tornade (dégâts augmentés + cd réduits)

– Puissance corrompue (amélioration des dégâts augmentée)

– Vitesse de la lumière (dommages augmentés sur les deux)

– Paratonnerres (Dégâts instantanés augmentés)

– Les faucilles de l’épouvantail (dommages augmentés)

– Bernacle (dommages augmentés)

Nerfs :

– Tourelle lance-flammes (DPS et durée diminués)

– Bobine Tesla (DPS, DoT et portée diminués)

– Aura lacérante (DPS et durée diminués)

– Grand hibou de guerre (version réactivée dps diminué)

– Broyeur (dégâts réduits)

– Tonique (durée et bonus de santé diminués)

Mutation :

Bonus :

– Vengeance (bonus augmenté)

– Adrénaline (durée augmentée)

– Schème (bonus augmenté)

– Porcupack (valeur de départ augmentée)

– Éventreur (laisse maintenant tomber 6 munitions et les dégâts par munition sont augmentés)

– La mise en réseau (valeur de départ augmentée)

– À bout portant (valeur de départ et croissance augmentées)

– Résistance de soldat (valeur de départ et plafond augmentés)

– Foi aveugle (valeur de départ et plafond augmentés)

– Contre-attaque (bonus augmenté)

– Ce qui ne me tue pas (valeur de départ et plafond augmentés + temps de recharge interne réduit)

– Guérison prolongée (durée réduite, pour le même soin)

– Dépit (dommages augmentés)

– Gelure (dommages augmentés)

– Instinct du maître d’armes (temps de recharge interne réduit)

– Récupération (multiplicateur de durée augmenté)

– Nécromancie (valeur de départ et plafond augmentés)

Nerfs :

– Pointes barbelées (Le DPS et le tickrate ont diminué + ne font plus tomber les munitions lorsqu’ils sont combinés avec Ripper)

– La gastronomie (bonus de soins diminué)

– Coeur de glace (valeur de départ et plafond diminués)

– Triage d’urgence (bonus de soins et de vitesse diminué)

– Désengagement (seuil d’activation diminué et temps de recharge interne augmenté)

– Éclats de glace l’arme a désormais un effet de ralentissement de 3 secondes (au lieu de 5).

– Parer Bouclier les contre-projectiles infligent désormais des dégâts.

– Pierre tombale n’autorise plus les affixes critiques en raison de son comportement spécifique.

– Pelle (dommages augmentés).

– Tentacule (dommages augmentés).

– Katana (cadres d’invincibilité supprimés et mouvement vers l’avant réduit sur les attaques de base). Veuillez noter que l’attaque chargée est inchangée. Mise à jour 24.1

Conception de niveau

Mods

Corrections de bugs

– Empêcher le softlock lors du combat contre le boss Conjonctivius avec Crocs de serpent arme.

– Empêcher le softlock lors de l’utilisation du Grenade de chasseur arme sur l’ennemi Giant Tick.

– Empêcher le softlock si un double KO se produit pendant le vrai combat de boss final.

– Actif conservateur tourelles lorsqu’une arme multi-formes évolue.

– Suppression de ce foutu carré rose sur le sélecteur BC.

– Icône de crâne car le compteur d’éliminations est corrigé lorsque vous obtenez la version Gold après avoir rechargé l’exécution.

– Les ennemis d’Elite Rampager ne suspendent plus leur charge après avoir rugi.

– Les ennemis Slashers ne peuvent plus remplacer l’affixe “Ne peut plus être interrompu par l’attaque d’un ennemi”.

– Plus de messages notifiant une augmentation du niveau de malaise lors de la réduction de l’infection.

– Quelques corrections de bugs mineurs. Mise à jour 24.1

Faites-nous savoir si vous allez consulter cette dernière mise à jour avec un commentaire ci-dessous.