Dead Character revient dans la nouvelle photo de la saison 6

La saison 6 de Lucifer est dans quelques semaines et nous avons déjà un retour de personnage confirmé. Bien que ce personnage mort apparaissant dans la dernière saison de la série ait été en quelque sorte un secret de polichinelle, c’est toujours un retour inattendu pour ceux qui n’ont pas regardé les interviews des acteurs à la suite de la sortie de la saison 5, partie 2. À venir se trouvent quelques spoilers de la saison 5 de Lucifer, ainsi qu’une photo promotionnelle qui montre ce retour de la saison 6.

Dans le premier lot d’images de la saison 6 que Netflix a révélé cette semaine, Dan Espinoza (Kevin Alejandro) revient. Dan a été un incontournable de la comédie dramatique basée sur DC Comics pour toutes les saisons jusqu’à présent, mais il a subi une mort brutale vers la fin de la saison 5. C’était la fin définitive du personnage, mais une fois que les showrunners de Lucifer, Ildy Modrovich et Joe Henderson ont entendu Netflix leur avait donné une saison de plus, ils ont trouvé un moyen de le réintégrer.

(Photo : JOHN P. FLEENOR/NETFLIX)

Dans cette photo de l’épisode 6, Dan est montré à l’arrière-plan d’une scène de cour alors qu’Amenadiel (DB Woodside), maintenant policier, prend la déclaration d’une femme lors d’une enquête. La façon dont Dan n’est pas directement impliqué dans l’action nous fait penser qu’il est une figure fantomatique, veillant sur Amenadiel. Pourrait-il même être juste une vision directrice dans la tête d’Amenadiel – à la Harry Morgan sur Dexter? Nous devrons attendre pour voir ce qui arrivera à l’esprit de Dan dans la saison 6. Avec le paradis et l’enfer toujours en jeu pour l’univers de Lucifer et le nouveau rôle de Dieu de Lucifer Morningstar (Tom Ellis), on ne sait vraiment pas.

Comme indiqué, les fans de Lucifer qui ont suivi toutes les mises à jour de la saison 6 sauront qu’Alejandro, lui-même, avait déjà gâché son retour dans une interview de Entertainment Tonight. “Ce n’est certainement pas la dernière fois que vous allez voir de Dan. Cela pourrait être à travers des flashbacks, cela pourrait être en essayant de décider ce qui se passe”, a-t-il déclaré. “Le truc avec la culpabilité, c’est qu’il n’y a vraiment personne qui peut vous aider. Vous devez vous aider. Je pense que beaucoup de ce qui se passe avec Dan est vraiment perdu introspectivement en lui-même en essayant de comprendre ses propres démons, pour ainsi dire , et pourquoi les choses lui sont arrivées comme elles l’ont fait parce que c’est arrivé si brusquement. C’est ce que vous découvrirez.

“J’étais un peu sur le plateau de la saison 6, donc il revient définitivement, mais pas de la façon dont tout le monde pense qu’il revient.” L’acteur, 45 ans, a également expliqué comment le renouvellement inattendu de la saison 6 a fait dérailler la façon dont les choses allaient se terminer pour Dan lors d’une interview avec Entertainment Weekly.

“Donc, quelques jours avant même de terminer la saison, c’était comme, ‘Hé, Netflix a changé d’avis. Il te reste une saison.’ Je me dis : ‘Quoi ? On vient de me tuer. Qu’est-ce que c’est ?'”, a déclaré Alejandro. “Mais vous savez, Joe et Ildy m’ont immédiatement approché avec:” Hé, ce n’est pas la fin, et cela ne doit pas être pour vous non plus, car nous savons comment faire cela d’une manière respectueuse qui ne va pas baisser la qualité de la narration que nous avons déjà établie au début. Et bien sûr, je voulais être là jusqu’à la fin. Nous avons commencé ce processus à Vancouver, et nous terminons à LA, et je veux faire partie de l’ensemble. Et heureusement, ils voulaient que je fasse partie de aussi. Nous avons donc trouvé un moyen assez intéressant de le ramener dans une certaine mesure. “

Il a ajouté: “La saison 5 était celle de Dan [ending], vraiment. C’est un voyage. Et comme je l’ai dit, il est de retour dans une certaine mesure, pas comme vous l’attendez, mais il est là. Il fait partie du monde.”

La saison 6 de Lucifer sera diffusée le 10 septembre sur Netflix. En attendant, tous les épisodes passés de Lucifer sont disponibles pour se gaver sur Netflix. Le spectacle lui-même est basé sur le personnage de DC Comics Lucifer Morningstar, qui a été créé par Neil Gaiman, Sam Keith et Mike Dringenberg.