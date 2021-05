Dead & Company annonce sa tournée été / automne 2021 aux États-Unis

DEAD & COMPANY – Mickey Hart, Bill Kreutzmann, John Mayer et Bob Weir, avec Oteil Burbridge et Jeff Chimenti – a annoncé sa tournée 2021, qui débutera le 16 août à Raleigh, en Caroline du Nord, et qui durera jusqu’à Halloween, avec une aventure de trois nuits à l’emblématique Hollywood Bowl les 29, 30 et 31 octobre.

La tournée de 31 dates comprend également une nuit à New York au Citi Field (20 août), deux nuits à Boston (2 septembre et 3 septembre), deux nuits au Wrigley Field à Chicago (17 septembre et 18 septembre) et deux nuits à Denver (22 et 23 octobre), entre autres.

Les billets seront mis en vente au grand public à partir du vendredi 21 mai à midi, heure locale du Ticketmaster.

Pour s’assurer que les fans obtiennent leurs billets directement, l’inscription des fans est maintenant disponible jusqu’au dimanche 16 mai à 22 h HAP, via Ticketmasterprogramme Vérifié Fan. La prévente des fans vérifiés commence du mercredi 19 mai à 10 h 00 local au jeudi 20 mai à 22 h 00, heure locale. Les fournitures sont limitées.

DEAD & COMPANY a annoncé qu’il poursuivrait son travail avec un partenaire de longue date en matière de développement durable Réverbération. Cet été, le groupe s’est engagé dans un programme complet de compensation carbone via Réverbérationla campagne climatique unCHANGEit, couvrant toutes les émissions projetées de la tournée de cette année – y compris les déplacements des fans vers et depuis les spectacles. Celles-ci DEAD & COMPANY Les compensations de tournée financeront immédiatement des projets importants dans le monde et ici chez nous qui luttent directement contre le changement climatique et les émissions de gaz à effet de serre.

DEAD & COMPANY offrira une fois de plus une variété de forfaits d’expérience améliorés comprenant des commodités allant de l’accès au salon Loose Lucy et de l’entrée anticipée à la salle en passant par des chaises de jardin de marque et des affiches sérigraphiées en édition limitée, jumelées à des billets de concert de qualité supérieure. Des forfaits de voyage regroupant des billets de concert avec des hébergements locaux seront également disponibles. Toutes les offres améliorées et les forfaits de voyage seront mis en vente le 19 mai à 10 h, heure locale du lieu.

La visite et tous les sites suivront toutes les précautions prescrites conformément aux réglementations nationales et locales afin de fournir l’environnement le plus sûr et le plus exempt de COVID-19 possible.

DEAD & COMPANY a été formé en 2015 lorsque le GRATEFUL DEADde Mickey Hart, Bill Kreutzmann et Bob Weir a uni ses forces avec l’artiste et le musicien John Mayer, ALLMAN BROTHERS‘bassiste Oteil Burbridge, et ADIEU et RATDOG claviériste Jeff Chimenti. Le résultat a été l’un des groupes de tournée les plus réussis de la décennie. Depuis sa formation, le groupe a effectué six tournées, devant 3,4 millions de fans, et est devenu un numéro record dans le stade. Ayant régulièrement tourné depuis ses débuts en 2015, le groupe a rapporté 255,5 millions de dollars et vendu 2,8 millions de billets à travers 149 spectacles rapportés.

DEAD & COMPANY a fait la une des stades emblématiques du pays, notamment le Folsom Field, l’Autzen Stadium, le Citi Field, le Fenway Park et le Dodger Stadium. De plus, le groupe a battu le record d’assiduité aux concerts de Wrigley Field.

Entre les visites, DEAD & COMPANY accueille son annuel “Jouer dans le sable” vacances de concert tout compris dans les Caraïbes au Mexique et comprend trois nuits de DEAD & COMPANY jouer sur une plage intime. En raison de la demande écrasante des fans, un deuxième week-end a été ajouté à Jouer dans le sable de 2022. Les deux week-ends sont épuisés.

Des dates de tournée:

16 août – Raleigh, Caroline du Nord @ Coastal Credit Union Music Park



18 août – Bristow, VA @ Jiffy Lube Live



20 août – New York, NY @ Citi Field



21 août – Philadelphie, PA @ Citizens Bank Park



23 août – Bethel, NY @ Bethel Woods Center for the Arts



25 août – Darien, NY @ Darien Lake Amphitheatre



27 août – Saratoga Springs, NY @ Saratoga Performing Arts Center



28 août – Hershey, PA @ Hersheypark Stadium



02 septembre – Mansfield, MA @ Xfinity Center



03 septembre – Mansfield, MA @ Xfinity Center



05 septembre – Hartford, CT @ The Xfinity Theatre



07 septembre – Cuyahoga Falls, OH @ Blossom Music Center



10 septembre – Clarkston, MI @ DTE Energy Music Theatre



11 septembre – Cincinnati, OH @ Riverbend Music Center



13 septembre – Maryland Heights, MO @ Hollywood Casino Amphitheatre STL



15 septembre – Noblesville, IN @ Ruoff Music Center



17 septembre – Chicago, IL @ Wrigley Field



18 septembre – Chicago, IL @ Wrigley Field



06 octobre – West Palm Beach, FL @ iTHINK Financial Amphitheatre



07 octobre – Tampa, FL @ MIDFLORIDA Credit Union Amphitheatre



11 octobre – Charlotte, NC @ PNC Music Pavilion



12 octobre – Atlanta, GA @ Cellairis Amphitheatre à Lakewood



14 octobre – Dallas, Texas @ Dos Equis Pavilion



15 octobre – Woodlands, TX @ Pavillon Cynthia Woods Mitchell présenté par Huntsman



22 octobre – Greenwood Village, Colorado @ Fiddler’s Green Amphitheatre



23 octobre – Greenwood Village, Colorado @ Fiddler’s Green Amphitheatre



25 octobre – Phoenix, AZ @ Pavillon Ak-Chin



27 octobre – San Diego, Californie @ North Island Credit Union Amphitheatre



29 octobre – Los Angeles, Californie @ Hollywood Bowl



30 octobre – Los Angeles, Californie @ Hollywood Bowl



31 octobre – Los Angeles, Californie @ Hollywood Bowl