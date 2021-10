Dead Silence revient en tant que nouvel avantage dans COD Vanguard

L’avantage bien-aimé revient dans COD Vanguard.

La version bêta de Call of Duty: Vanguard a été bien accueillie par de nombreux fans, cependant, une plainte majeure était l’omission de l’avantage populaire Dead Silence. Dead Silence a été présenté dans de nombreux titres Call of Duty et permet à un joueur de se déplacer silencieusement sur la carte. Cela ajoute une autre couche de jeu tactique à COD et permet aux joueurs d’être sournois tout en empruntant des routes de flanc pour se placer derrière l’ennemi.

Aujourd’hui, Sledgehammer Games a annoncé que Dead Silence reviendrait sous la forme d’un avantage appelé Ninja. Ninja arrive à Vanguard en raison de la suppression de l’avantage, profil bas, ce qui signifie qu’il se trouvera dans l’emplacement de l’avantage 1. L’avantage Ninja vous permettra d’avoir des pas silencieux tout le temps, vous donnant la possibilité de jouer sournoisement.

Ninja sera particulièrement utilisé par presque tous les joueurs de Search and Destroy, car avoir des pas silencieux est extrêmement important dans ces situations d’embrayage.

Call of Duty: Vanguard sortira la semaine prochaine le 5 novembre. Avec 20 cartes et plusieurs nouveaux modes de jeu, vous ne voudrez pas manquer.