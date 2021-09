Dead Space Remake First-Look Livestream présente le costaud Isaac dans Amor mis à jour

EA Motive Studios a organisé une diffusion en direct pour les développeurs de remake de Dead Space le 31 août, qui a présenté un gameplay en cours, y compris un aperçu de ce qui semblait être un Isaac Clarke musclé dans un ensemble d’armures mises à jour.

La présentation d’une heure a passé en revue plusieurs caractéristiques du remake de Dead Space. Motive Studios a illustré l’éclairage amélioré et les effets de fumée qui semblent renforcer l’atmosphère claustrophobe du jeu, et il a également mis en évidence des détails du nouveau système de démembrement qui vous permet de décoller la chair de vos ennemis pour des tueries de Necromorph encore plus horribles.

Tout au long du livestream, il y avait des aperçus d’Isaac et de son armure mise à jour. Le jeu est sombre, il est donc difficile d’avoir un regard perspicace, mais il semble que l’armure d’Isaac soit plus brillante ou plus brillante. Il est également plus détaillé, avec le sac à dos et les épaulettes plus industriels que l’original de 2008.

Isaac, mon garçon, as-tu fait de l’exercice ?

Et curieusement, il semble qu’Isaac soit allé au gymnase, car ses épaules et ses biceps / triceps semblent nettement plus gros que dans le jeu original Dead Space.

Nous avons contacté EA pour commentaires et nous mettrons à jour si nous avons une réponse.

Motive Studios a également révélé qu’Isaac sera exprimé dans le remake. Gunner Wright, qui a joué Isaac dans Dead Space 2 et 3, reviendra pour exprimer le personnage. Cependant, il ne sera pas un motard ; Isaac parle dans certaines situations.

Le remake de Dead Space devrait être lancé d’ici la fin de 2022 pour PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

