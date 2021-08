Dead Space Remake, premier look de gameplay partagé par EA Motive

in

Capture d’écran : EA / Kotaku

Eh bien, l’annonce d’un nouvel espace mort n’était pas seulement une hallucination viscérale partagée parmi ceux d’entre nous qui ont longtemps souhaité un tel renouveau. Electronic Arts a montré des images extrêmement précoces du prochain jeu d’action-horreur lors d’une diffusion en direct sur la chaîne Twitch d’EA Motive aujourd’hui.

Hébergé par le producteur principal Philippe Ducharme et le directeur créatif Roman Campos-Oriola, le flux a montré un aperçu très – nous parlons très – précoce du remake à venir. Donc, si vous vous attendiez à une révélation de gameplay, vous ne l’avez pas compris. Si vous espériez une autre bande-annonce cinématographique, vous ne l’avez pas non plus. Au cours d’une quarantaine de minutes, le duo a expliqué comment le studio aborde un remake total d’un jeu bien-aimé.

Dead Space, dont la sortie est prévue sur PlayStation 5, Xbox Series X/S et PC, n’a actuellement pas de date de sortie. Il est à la fois rare et extrêmement cool de voir un développeur montrer des images d’un jeu triple A si loin de sa sortie. En règle générale, ces vitrines en coulisses ne se produisent que pendant les pourparlers GDC ou autre. Voici une version archivée du flux, gracieuseté de GameSpot :

Au cas où vous l’auriez manqué, le prochain Dead Space n’est pas un redémarrage traditionnel. C’est un remake total, comme les développeurs le notent clairement. EA Motive a même accédé aux fichiers originaux du jeu, y compris les actifs de développement du vaisseau “planet cracker” d’Ishimura, où se déroule une grande partie du premier jeu.

“Une chose qui est importante pour nous… il ne s’agit pas d’une seule chose”, a déclaré Campos-Oriola. “Il s’agit vraiment d’améliorer de nombreux éléments différents pour créer cette expérience originale mais toujours nouvelle.”

“Nous voulons nous assurer de rester fidèles à l’original”, a ajouté Ducharme.

Une chose qui aidera: Gunner Wright, qui a exprimé le protagoniste Isaac Clarke dans l’original, reprendra à nouveau le personnage dans le remake. EA Motive a également démontré la fonctionnalité « couper leurs membres » qui est depuis longtemps la marque de fabrique de la série. La plupart de Dead Space vous voit vous battre contre des nécromorphes, des zombies de l’espace avec des faux géantes comme armes. L’arme de Clarke pouvait tirer dans un faisceau vertical ou horizontal. Vous deviez changer d’angle à la volée pour, eh bien, couper les membres des nécromorphes avant qu’ils ne puissent vous attaquer.

À partir de l’aperçu d’aujourd’hui, encore une fois, très tôt, le prochain Dead Space ressemble beaucoup au premier Dead Space, sauf avec des visuels dignes des consoles de nouvelle génération.

Dead Space était une série de jeux d’action et d’horreur à la troisième personne qui étaient effrayants et effrayants. Au début du premier jeu, sorti en 2008, la petite amie de Clarke, Nicole Brennan, est restée silencieuse à la radio pendant un certain temps, alors il part à sa recherche. Il s’avère que son vaisseau a été envahi par lesdits zombies de l’espace avec des faux géantes comme armes. Oups.

« Comme Isaac, [in the story] vous cherchez Nicole, mais dans le jeu, pas tellement », a déclaré Campos-Oriola lors de la diffusion d’aujourd’hui. « C’est quelque chose que nous voulons améliorer.

Conformément au mandat d’EA ces dernières années, il sera intégré au puissant moteur Frostbite de DICE. Cela, ainsi qu’une version libérée du matériel plus ancien, permet des kilomètres de magie technique au-delà de ce que l’original pourrait offrir.

“Les SSD ultra-rapides sur les systèmes modernes nous permettent de charger et de décharger très rapidement”, a déclaré le directeur créatif Roman Campos-Oriola dans un article de blog EA. « Notre intention est d’offrir une expérience totalement ininterrompue. Ce sera un plan séquence ininterrompu, de l’écran de démarrage au générique de fin, sans interruption.

Une dernière chose : au cas où vous seriez inquiet, comme le révèle le stream d’aujourd’hui, le nouveau Dead Space n’aura pas de microtransactions.

EA a officiellement fermé le développeur original Visceral Games en 2017, qui travaillait apparemment sur un jeu Star Wars à l’époque, écrasant ainsi l’avenir de Dead Space. Mais le méga-éditeur a capitalisé sur la nostalgie ces dernières années avec Mass Effect: Legendary Edition et la série Skate récemment dépoussiérée, qui a un nouveau jeu en préparation après avoir passé plus d’une décennie sur la glace. Il est tout à fait naturel que Dead Space, une franchise à succès à tous égards, revienne d’entre les morts. Vous devrez peut-être attendre un peu plus longtemps.