Dead Space Reveal est prévu pour juillet ⋆ 10z viral

Peu de choses sont vraiment mortes, même si elles ont “mort” dans le titre. Selon quelques rapports, EA prévoit de montrer un autre Espace mort lors de son événement EA Play le 22 juillet. EA n’a fait aucune allusion à ce sujet, donc il n’est pas clair s’il s’agit d’une suite, d’un remaster ou d’un redémarrage (même s’il existe même).

Il y a deux rapports qui semblent se corroborer. Tout cela provenait de Jeff Grubb et Mike Minotti de GamesBeat lors de leur émission Games Mess le 5 mars. Lorsqu’on leur a demandé ce que faisait EA Motive, ils ont tous deux dit (via VGC) qu’EA allait ramener une “IP établie”. L’éventail des franchises d’EA est assez vaste, mais le couple a semblé affiner la liste lorsqu’ils ont tous les deux déclaré plus tard lors de l’émission du 15 juin que nous le verrons “si nous ne sommes pas morts en premier”. Cela semblait clair, mais Grubb a effrontément tweeté toute une série de taquineries de jeux EA mettant en vedette Syndicat, Le saboteur, et Noir blanc tout en retweetant un utilisateur qui a publié en plaisantant une photo de Beetle Aventure Racing.

Les rapports indiquent également qu’EA Motive est derrière le jeu, qui n’a actuellement pas de projet annoncé. Le studio a aidé à développer Star Wars Battlefront II et était le développeur principal sur Star Wars : Escadrons.

Alors que Grubb était réputé dans le passé, Eurogamer l’a également soutenu. Le point de vente a déclaré que le jeu « correspond à des informations [they have] aussi entendu. Encore une fois, ni l’un ni l’autre n’a dit Espace mort donc cela pourrait encore être autre chose, mais c’est l’implication ici car c’est l’une des franchises préférées des fans qui coche toutes les cases ici.

EA n’a pas fait de Espace mort depuis 2013 quand Espace mort 3 les deux n’ont pas réussi à satisfaire EA, les critiques et les utilisateurs. Son score moyen métacritique sur les trois plates-formes est de 77, soit 12 points de moins que Espace mort 2 et 11 points de moins que le premier match. EA a également déclaré qu’il devait vendre 5 millions pour survivre, ce qui, bien que les rapports sur l’annulation d’EA Espace mort 4 sont flous, il est très probable que cela n’ait pas atteint ce que voulait EA. Si ce renouveau finit par se réaliser, ce sera un autre renouveau de la propriété intellectuelle similaire à Miroir Bordla renaissance dans Catalyseur de bord de miroir en 2016. Mais j’espère que le résultat est meilleur cette fois-ci.