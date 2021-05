Dead the Giro, vive le Tour

31/05/2021 à 17h51 CEST

Le Giro et le Tour empruntent des routes opposées depuis des années. Ceux qui se battent pour la victoire en Italie ne s’engagent guère à se battre un mois plus tard pour gagner à Paris. En fait, depuis 1998, plus personne n’a remporté le doublé. Le dernier était Marco Pantani, qu’il a remporté en Italie puis en France, dans un Tour de l’oubli, avec des descentes dans les hôtels, des arrestations et le peloton identifié pour dopage.

Comptoir AlbertoEn 2015, il a réessayé, mais sans succès, après avoir gagné à Milan et il n’a pas réussi en 2011, bien que les résultats aient été annulés par la suite. Pour cette raison, ces dernières années, qui a affronté la voie transalpine a alors renoncé à se battre fermement pour le maillot jaune. Donc, Egan Bernal Il ne fera pas exception après avoir décidé qu’il renonce cette année à la manche française pour se préparer à la Vuelta. Chris Froome remporté le Giro en 2018 mais dès la première étape du Tour, qui a terminé troisième, on a déjà vu que gerain thomas, vainqueur final, était le plus fort de son équipe.

Le Giro mort, les yeux des cyclistes se tournent déjà vers un Tour qui est dans la dernière phase de la grossesse sportive pour accoucher en course le samedi 26 juin. Aucun des coureurs qui se sont battus pour le « maillot rose » ne figure sur la liste des favoris pour le maillot jaune, dans une saison où beaucoup de ceux qui se battront pour la victoire à Paris préfèrent cacher leurs cartes.

C’était la tradition que les principaux candidats peaufinaient leur forme physique au Critérium del Dauphiné, qui a commencé dimanche, ou au Tour de Suisse, qui commence le lendemain 6. Cependant, Primoz Roglic il se concentre sur Tignes (fin de la grande étape alpine du Tour) et il ne portera pas de dossard sur le dos jusqu’à ce qu’il quitte la Grande Boucle à Brest. Il a clôturé la compétition en avril, après avoir terminé deuxième de la Flèche wallonne et 13e à Liège-Bastoña-Liège, qu’il avait remporté en 2020. Et rien de plus jusqu’au Tour.

Tadej pogacar Il n’a plus couru depuis la victoire à Liège et après avoir démissionné du Dauphiné il a préféré finaliser la forme pour le Tour en disputant une course mineure, en l’occurrence le Tour de Slovénie, dans son pays, du 9 au 13 juin.

Le duo slovène se présentera comme la paire à battre. Le Tour a choisi un profil orographique très compliqué, évitant une bonne partie de la plaine française ; Elle s’est inspirée, comme toujours, des Alpes et des Pyrénées, mais elle a encore une fois donné plus de caractère aux contre-la-montre avec deux étapes qui couvrent un total de 58 kilomètres.