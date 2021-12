‘Dead to Me’ Saison 3: Grande mise à jour sur la production

Dead To Me, la série de comédie noire de Netflix avec Christina Applegate et Linda Cardellini, a terminé la production de la saison 3, mais pas complètement sans incident lié au COVID. Au cours de la dernière semaine de production, juste au moment où la variante du coronavirus omicron a commencé à se propager aux États-Unis, il y a eu plusieurs cas positifs de COVID. La production n’a pas été affectée.

Un employé du bureau de production aurait commencé à présenter des symptômes le 13 décembre et aurait été renvoyé chez lui, ont indiqué des sources à Deadline. La personne a ensuite été testée positive au COVID-19. Un autre membre d’équipage qui travaillait dans les transports a été testé positif plus tard dans la même semaine, ainsi que d’autres personnes qui sont entrées en contact avec cette personne. CBS Television Studios, qui produit la série pour Netflix, a commencé à rechercher des contacts. Cependant, des sources ont déclaré à Deadline qu’aucun autre cas positif de COVID ne s’était encore produit.

Dead To Me a été créé par Liz Feldman et met en vedette Applegate et Cardellini dans le rôle de Jen Harding et Judy Hale, respectivement. Les deux femmes se sont rencontrées dans un groupe de soutien aux personnes en deuil après que le mari de Jen a été tué dans un accident de voiture. Au cours de la première saison, Jen a vite appris que Judy avait un lien choquant avec la mort de son mari. James Marsden joue également le rôle de Steve Wood, l’ex-fiancé de Judy et le frère jumeau de Steve, Ben. Max Jenkins joue l’ami de Jen, Christopher Doyle, tandis que Sam McCarthy et Luke Roessler jouent les fils de Jen. La première saison a été l’une des émissions les plus populaires de Netflix en 2019 et a été regardée par 30 millions de foyers au cours du premier mois de sa sortie.

La première saison a valu à Applegate une nomination aux Emmy Awards pour la meilleure actrice principale dans une série comique. La saison 2 a été nominée pour la série comique exceptionnelle et l’actrice principale exceptionnelle dans une série comique pour Applegate et Cardellini. La troisième saison de l’émission a été retardée, d’abord en raison de la pandémie de coronavirus et plus tard en raison du diagnostic de sclérose en plaques d’Applegate. Sa sortie est désormais prévue en 2022.

La saison 3 sera la dernière pour Dead To Me. « Du début à la fin, Dead To Me est exactement le spectacle que je voulais faire », a déclaré Feldman lors du renouvellement du spectacle en juillet 2020. « Et ça a été un cadeau incroyable. Raconter une histoire née du chagrin et de la perte m’a étiré comme un artiste et m’a guéri en tant qu’humain. Je serai éternellement redevable à mes partenaires criminels, mes amis pour la vie, Christina et Linda, et nos scénaristes, acteurs et équipes brillants et talentueux. Je suis plus que reconnaissant envers Netflix d’avoir soutenu Dead À Moi dès le premier jour, et je suis ravi de poursuivre notre collaboration. »