Deadland Ritual Feat. Geezer Butler, Matt Sorum, Steve Stevens : pourquoi le supergroupe a-t-il décidé d’arrêter ?

Lors d’une apparition sur SiriusXM‘s « Trunk Nation avec Eddie Trunk », Steve Stevens (BILLY IDOL, VINCE NEIL) a parlé du statut de Deadland RITUEL, le supergroupe qu’il a fondé il y a quelques années avec le bassiste Butler Geezer (BLACK SABBATH), le batteur Matt Sorum (GUNS N’ ROSES, VELVET REVOLVER) et chanteur Franky Perez (APOCALYPTIQUE).

« Je pense que c’est fait, bien qu’il y ait eu beaucoup de matériel écrit qui, j’espère, verra le jour sous une forme ou une autre », a déclaré le guitariste (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). « Je suis toujours amical avec tous ces gars. »

Quant à ce qui a causé Deadland RITUEL pour se terminer après avoir sorti seulement deux chansons, Stevens dit:…. « Il nous sommes tous des musiciens chevronnés et nous sommes habitués à un certain mode de vie, et ici, nous avions d’ouvrir Nous étions sur le point de signer un accord Nous sommes sortis et avons visité l’Europe était vraiment difficile, nous avons fait un nombre de dates du festival et petites dates du club. dans un premier temps, tout le monde a dit qu’ils étaient prêts à le faire, prêt à entrer dans les tranchées. Quand a frappé la réalité et il y avait de la nourriture merdique et hôtels pourris et tout ce genre de choses, je pense que les gens ont perdu l’intérêt . »

Steve a ensuite fait l’éloge de l’alchimie musicale entre les membres de Deadland RITUEL, en disant : « Dès le premier jour de répétition, y entrer et jouer contre le son de Butler Geezer, L’homme, je l’aurais payé juste être là. Incroyable. Pour les joueurs de basse ont une influence unique et profonde de la musique, ces dossiers et que le son que j’ai grandi, et je joue contre elle, les cheveux se dressaient sur mes bras putain. Je veux dire, il était incroyable. Et [he’s] un tel homme. Et la section rythmique de lui et Mat était indéniable « .

En mars dernier, majordome Raconté « Trunk Nation avec Eddie Trunk » cette Deadland RITUEL était mort. » Il explique : « Le virus a mis le dernier clou dans le cercueil. Nous avions écrit 12 ou 13 chansons. Nous étions sur le point d’entrer en studio. [in] Mars [2020], Et tout fermé. Mat a quitté le groupe. Et Steve a, je pense, une maladie pulmonaire ou quelque chose du genre, donc il ne pouvait pas quitter la maison à cause du virus. Et nous ne l’avons tout simplement pas relancé. On ne sait jamais – nous pourrions le faire l’année prochaine ou quelque chose du genre. Je ne sais pas. »

Quelques heures après BLABBERMOUTH.NET publié TypeLes commentaires de », il a pris à son Twitter d’écrire : « Je voudrais clarifier une récente remarque d’entretien que j’ai faite, concernant Deadland RITUEL, et Steve Stevens. Je parlais du début de la pandémie, comment cela nous a empêché d’aller en studio pour enregistrer. J’ai dit Steve ne voulait pas quitter sa maison à cause d’une maladie pulmonaire. »

Il a poursuivi : « On m’a dit Steve avait un problème respiratoire et ne voulait pas risquer d’attraper Covid. J’étais tout à fait d’accord. Quoi qu’il en soit, je veux que vous sachiez que Steve est debout et n’a pas de « maladie pulmonaire ». En fait, il a joué à ce passé super Bowl. #confinement #COVID19 @Stevestevens #clarification ».

Deadland RITUEL sorti deux chansons, « À bas les flammes » et « Cassé et meurtri » fin 2018 et début 2019. Les deux morceaux, qui ont été produits par Greg Fidelman (METALLIQUE, NŒUD COULANT), Ont été mis à la disposition par Sonik Riot Records/AWAL Alimenté par Kobalt.

Pour ses performances en direct, Deadland RITUELLa setlist de ‘s se composait de plusieurs morceaux originaux aux côtés de chansons classiques des groupes précédents des membres, y compris SABBAT NOIR‘s « Symptôme de l’Univers », « Neon Knights » et « Sweet Leaf », REVOLVER EN VELOURS‘s « Glisser » et BILLY IDOLE‘s « Rebel Yell ».

Type a déclaré précédemment qu’il n’avait initialement pas l’intention de rejoindre un autre groupe après SABBAT terminé son « La fin » tournée d’adieu.

« Eh bien, je me suis retiré après le dernier SABBAT montrer «at-il dit. » Je viens voyagé et fait tout ce que je voulais faire quand j’étais à la retraite pendant un an. Et puis je me suis nourri en regardant la télévision tous les jours. Et je commence à écrire à nouveau des choses, parce que ce que vous faites. J’ai fait pendant ce 50 ans, il est donc dans votre sang. Vous ne pouvez pas simplement arrêter, surtout quand il est votre passe-temps aussi bien. Je viens juste de rentrer dans l’écriture des choses. Je comptais faire un autre album solo, un GZR chose. Et je suis arrivé quelques chansons ensemble pour cela. Puis Mat est entré en contact avec moi Deadland RITUEL. »

Lorsqu’on lui a demandé ce qui l’attirait à nouveau dans un groupe, Type a déclaré: «C’est ce que je connais depuis que j’ai commencé quand j’avais 16 ans, j’étais dans un groupe Lorsque vous faites des trucs en solo, il est juste vous écrire des choses Il n’y a personne pour rebondir, et j’ai vraiment manqué que c’est… bon d’avoir des gens en disant: « Très bien. Ça va fonctionner ». Ou, « Ce n’est pas si bon. » Et je manqué d’avoir ça. Le guitariste que je travaillais avec en GZR, il vient de déménager sur la côte est et il a d’autres choses dans son assiette en ce moment. Avec Deadland RITUEL, tout le monde est local, il est donc facile de se réunir. Et vous n’avez pas besoin de planifier des mois à l’avance pour faire un album ou écrire des chansons. Si j’ai envie d’écrire une chanson aujourd’hui, j’appelle Steve, Faire le tour de Stevela maison « , et nous essayons quelque chose « .

Deadland RITUEL a fait ses débuts en direct en mai 2019 au Troubadour de West Hollywood, en Californie.