Deadmau5 et le Portugal. The Man commercialisera un nouveau single au format NFT et vendra des unités au festival Art Basel à Miami

Les artistes opteront pour cette nouvelle modalité pour commercialiser leur nouvelle chanson, avec laquelle ils rechercheront une plus grande visibilité et l’adoption des NFT au sein de l’industrie musicale.

Deadmau5, l’un des DJ les plus réputés de l’écosystème de la musique électronique, main dans la main avec le groupe Portugal. The Man commercialise sa nouvelle production musicale via NFT.

A ce titre, les artistes en question procéderont à la commercialisation de leur single « This is fine » à travers un million de NFT, disponibles via la plateforme Mintbase. Ce service fonctionne sur le réseau Near Blockchain, l’une des plateformes fréquemment utilisées par les artistes pour frapper leurs objets de collection numériques.

Ils vendront des NFT au festival Art Basel à Miami

L’un des aspects les plus intéressants des NFT inventés par Deadmau5 et le Portugal. The Man, c’est qu’un quart des objets de collection seront vendus lors du festival Art Basel, qui se tient dans la ville de Miami.

Cela a été confirmé par un porte-parole, qui a indiqué qu’un total de 250 000 NFT seront vendus pendant le festival, qui peuvent être achetés au prix de 1,29 USD par unité.

Même le maire de la ville de Miami, Francis Suarez, s’est fait l’écho de la nouvelle et a partagé la bonne nouvelle avec tous ses abonnés via son compte Twitter officiel, où il a accueilli les groupes au festival et a fait mention de la vente des NFT via Mintbase.

Nous sommes ravis d’accueillir @ deadmau5 @portugaltheman à Miami pour #ArtBasel et le lancement passionnant de leur projet musical « platine » #NFT sur @Mintbase avec @nearprotocol – Le maire Francis Suarez (@FrancisSuarez) 2 décembre 2021

Changements dans le modèle de l’industrie musicale

À ce titre, l’industrie de la musique est celle qui a le plus changé au cours des 30 dernières années, puisque d’un point de vue superficiel elle est passée de la vente de CD à la commercialisation d’albums et de morceaux via des plateformes comme Apple Music ou Spotify, qui implique un changement dans les modèles à la recherche de conditions de mieux en mieux pour les artistes.

L’arrivée et l’essor des NFT marqueraient un changement intéressant dans le paradigme du monde de la musique, puisque sous cette modalité des billets de concert, des billets pour des diffusions privées et même des albums/pièces musicales ont été commercialisés, le tout à travers des objets de collection basés sur Blockchain.

Deadmau5 et Portugal. The Man a une certaine expérience dans le secteur Blockchain et NFT. À cet égard, le célèbre DJ a commenté dans un communiqué envoyé à l’équipe CoinDesk :

« Il s’agit d’adoption. Il s’agit d’adopter cette façon de faire pour les artistes, mais aussi d’adopter le public et les entreprises travaillant ensemble pour adopter une technologie qui facilitera les choses pour tout le monde. Il ne s’agit pas de moi qui travaille pour améliorer mon compte bancaire, il s’agit de tout le monde… qui travaille pour avoir plus de contrôle sur son travail. «

