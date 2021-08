“Deadpool 3” a 70% de chances de tourner en 2022, selon Ryan Reynolds

Le 2021 de Marvel est absolument empilé. Même après avoir déjà sorti WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki et Black Widow, il semble que les cinq prochains mois vont être encore plus occupés. Et qu’est-ce qui se passerait si…? commence à diffuser sur Disney + le 11 août. Shang-Chi et la légende des dix anneaux sortiront en salles le 3 septembre. Et puis il y a Eternals, Hawkeye et Spider-Man: No Way Home. Mais même avec neuf sorties cette année, les fans en veulent toujours plus. C’est exactement pourquoi nous ne sommes pas surpris de voir des gens embêter Ryan Reynolds à propos de Deadpool 3.

En janvier, le patron de Marvel, Kevin Feige, a confirmé que Ryan Reynolds supervisait un scénario pour un nouveau film Deadpool. Il a clairement indiqué que Deadpool ferait également partie du MCU à l’avenir. Nous avons également appris que les sœurs Wendy Molyneux et Lizzie Molyneux-Loeglin travaillent avec Reynolds sur le scénario. Les deux sont surtout connus pour leur travail sur la sitcom animée de Fox, Bob’s Burgers.

Quand sort Deadpool 3 ?

Quant au calendrier de la suite, il n’y en a pas vraiment, à notre connaissance. Du moins, il n’y en avait pas, jusqu’à ce qu’une récente interview soit publiée. Collider a eu la chance de parler avec Reynolds avant la sortie de son nouveau film Free Guy. Lors de leur interview, le site a demandé quelles seraient les chances que Deadpool 3 tourne en 2022. Étonnamment, Reynolds a été plutôt franc dans sa réponse :

Le pourcentage de chance ? Je ne sais pas. Je ne pouvais pas attribuer un pourcentage à cela. Je dirais que c’est 50/50 peut-être ? Nous le développons très activement et le mettons en assez bonne forme. C’est quoi le mois d’enfer ? Août? Ah l’année prochaine ? Probablement sacrément bien. Je dirais 70%.

Nous n’allons pas tenir Reynolds à cette estimation, mais c’est certainement un signe encourageant. Reynolds a également expliqué à quel point il s’amusait à travailler avec les Molyneux sur le script :

C’est quelque chose qui est juste un processus quotidien. L’écriture est un peu comme ça, vous avez beaucoup de temps pour le faire et vous en aller, et je travaille avec les Molyneux là-dessus, ça a été génial. Ils sont incroyablement talentueux et tellement, tellement intelligents. Ils comprennent tellement ce monde et savent zigzaguer quand tout le monde s’attend à un zag, donc ça a été très amusant.

Aussi complète que soit l’ardoise de Marvel, nous serions choqués de voir Deadpool 3 avant 2023. Cela dit, le fait que le personnage ait survécu à l’acquisition de la 20th Century Fox est un régal pour les fans. En attendant plus de nouvelles, pourquoi ne pas revisiter le premier crossover MCU de Deadpool du mois dernier.

