Deadpool 3 n’a pas besoin d’un complot fou pour le présenter au MCU

in

Deadpool 3 est en développement actif chez Marvel Studios, selon la star Ryan Reynolds – et il existe déjà un moyen simple pour que le personnage préféré des fans soit présenté au MCU.

Dans une conversation avec Collider, Reynolds a été invité à fournir une mise à jour sur la progression des travaux sur Deadpool 3. L’acteur a révélé que les scénaristes du film -Lizzie Molyneux-Loeglin et Wendy Molyneux – écrivaient actuellement son scénario, avant d’affirmer qu’il y avait un “très bonne chance” que le tournage puisse commencer en 2022.

Bien que la dernière partie de la réponse de Reynolds ait pu être ironique, le tournage du troisième film de Deadpool au cours des deux prochaines années donnerait aux scénaristes du film une explication très plausible concernant son arrivée MCU.

La clé pour ça ? Le multivers cinématographique Marvel (MCM).

Comme l’a révélé la finale de la saison 1 de Loki, le multivers est officiellement arrivé – et cela devrait avoir de grandes implications pour le MCU.

Et si…?, la prochaine série d’anthologies animées de Marvel, aidera les fans à entrer dans cette nouvelle arène de réalités et de dimensions alternatives. Mais c’est la liste des films à venir de Marvel, et un film en particulier, qui détient vraiment la clé de l’introduction du MCU de Deadpool.

Comme certains fans le savent, Spider-Man: No Way Home mettra en vedette certains de ses méchants les plus emblématiques des précédentes adaptations cinématographiques.

Le Doc Ock d’Alfred Molina, qui était l’antagoniste de Spider-Man 2 en 2004, et l’Electro de Amazing Spider-Man 2 (interprété par Jamie Foxx) devraient passer dans le MCU à la suite de l’arrivée du multivers. Cela est dû à la rupture des barrières entre les univers après que Sylvie a tué Celui qui reste dans l’épisode 6 de Loki, de sorte que les personnages de réalités alternatives peuvent saigner dans d’autres dimensions.

Qu’est-ce que cela signifie pour Deadpool 3 ? L’introduction de Merc With a Mouth au MCU peut se produire de la même manière que les arrivées de Doc Ock et Electro.

(Crédit image : Disney Plus/Marvel Studios)

Avant l’acquisition de 20th Century Fox par Disney en mars 2019, les deux précédents films de Deadpool existaient dans l’univers X-Men de Fox. Ou, plutôt, la chronologie X-Men avec Charles Xavier de James McAvoy et Magneto de Michael Fassbender.

Maintenant que Disney possède les personnages de bandes dessinées dont Fox avait les droits – y compris les Fantastic Four, X-Men et Deadpool – Marvel Studios peut utiliser ces personnages comme bon leur semble et, enfin, les intégrer au MCU.

Marvel a déjà confirmé qu’il redémarre les Fantastic Four avec un film MCU autonome, tandis que l’arrivée des X-Men semble se rapprocher de jour en jour.

Deadpool, cependant, est différent. La représentation par Reynolds de Wade Wilson (et de son alter ego anti-héros) a été saluée par les fans de bandes dessinées dans les deux films de Deadpool, il n’y a donc aucune chance que Marvel ait risqué de le refondre.

Amener la version de Deadpool par Reynolds au MCU a donc été facilité par l’arrivée du multivers.

Comme Doc Ock et Electro, Marvel peut expliquer son apparence MCU en déclarant que Deadpool est passé dans son univers principal en tant que sous-produit du multivers. Si Reynolds a déjà décidé de ne pas reprendre le rôle dans les futurs films de Deadpool, la fin du film pourrait être écrite de manière à permettre à Wilson de Reynolds de revenir dans son univers d’origine.

Il semble que le MCU ressentira les effets du multivers pendant quelques années, donc Deadpool 3 n’a même pas besoin de commencer à tourner l’année prochaine (si les commentaires de Reynolds sur le tournage en 2022 sont vrais). Pourtant, cela fera quatre ans depuis nos dernières interactions avec Wilson d’ici là, nous aimerions donc certainement le rencontrer le plus tôt possible.

Peu importe quand Deadpool 3 arrive, le multivers a fourni à Marvel une solution facile à son introduction. Faites-le arriver, s’il vous plaît.