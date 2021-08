Deadpool 3 pourrait sortir en 2023 ; le tournage du film commencera en 2022 – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Deadpool 3 a déjà une fenêtre de sortie en salles pour Marvel Studios. C’est ce qu’a assuré son président, Kevin Feige, confirmant que le projet avance à un bon rythme et qu’il espère commencer le tournage courant 2022. De plus, il assure que Ryan Reynolds, l’acteur qui donne vie au Mercenaire Bocazas et qui vient de créer Free Guy, il est très engagé et collabore activement à un scénario qui serait déjà pratiquement terminé.

D’un autre côté, Kevin Feige insiste sur le fait que Deadpool dans le MCU maintiendra la cote R déjà vue dans les deux précédents versements de Fox, se heurtant ainsi au personnage plus familier de Marvel Studios. Et c’est que selon son président, il serait contre-productif aujourd’hui de baisser le ton le plus violent et le plus grossier d’un personnage qui, justement, fonde une partie de sa popularité sur le fait de montrer son côté le plus sauvage, comme il le fait depuis des années dans les bandes dessinées.

Cela a été déclaré dans une récente interview avec le média Comic Book, après avoir été interrogé sur les dernières déclarations de Ryan Reynolds qui indiquaient un tournage en 2022 et une date de sortie possible au sein de la société. “Nous l’avons. Et le script est en cours, Ryan travaille très dur dessus avec nos scénaristes au moment où nous parlons », a déclaré le responsable de Marvel Studios. Ryan Reynolds participe activement à l’écriture du film aux côtés des scénaristes et sœurs Lizzie et Wendy Molyneux.

Sans annoncer une date de sortie possible, il assure qu’ils ont déjà en tête quand Deadpool 3 pourrait sortir en salles ; Peut-être dans le cadre de la phase 5 ? Et on se souvient que le calendrier UCM est plus que nourri de sorties à venir jusqu’en 2023.

Source : Cependant