Deadspin pleure la course contre un athlète noir tenu à un engagement naval avant le football professionnel 10z viral

Les académies militaires américaines offrent une excellente éducation à des étudiants exceptionnels en échange de leur engagement à servir le pays. De grands athlètes comme David Robinson ont fréquenté une académie, ont servi la cause de la liberté et ont ensuite pratiqué des sports professionnels. Carron J. Phillips, blogueur / appâteur de Deadspin Race, crie au meurtre sanglant parce que Cameron Kinley de la Navy est tenu à cette norme au lieu d’être autorisé à jouer dans la NFL cet automne.

Parce que Kinley est noir, Phillips dit que cette histoire est « aussi américaine que la tarte aux pommes, le baseball et la suppression des électeurs. Cela implique la naïveté, le racisme, la politique, le football, l’armée et le faux patriotisme. Il coche toutes les cases. Tout le monde est à blâmer.

Kinley est définitivement du matériel pro, et il a du jeu. Un demi de coin tout juste diplômé de l’US Naval Academy, il a signé un contrat d’agent libre avec Tampa Bay. Il vit maintenant, non pas le rêve, mais un « cauchemar américain », à cause du racisme et de la politique.

Les anciens présidents Barack Obama et Donald Trump ont tous deux accordé le statut de réserve aux athlètes des académies militaires afin qu’ils puissent pratiquer des sports professionnels. Trump a par la suite révoqué l’exception et le Pentagone a déclaré : « Les diplômés bénéficient des avantages extraordinaires d’une éducation dans une académie militaire aux frais des contribuables.

Parce que certains athlètes blancs avaient déjà obtenu la dérogation militaire, cette affaire est une question de race, se plaint Phillips. Il y a aussi une implication politique dans la mentalité de victime de Phillips.

Kinley s’est spécialisé en sciences politiques à la Navy et espère devenir le deuxième président noir du pays. Il illustre ce que l’armée veut que ses athlètes soient, mais la Marine a toujours rejeté ses espoirs d’une carrière immédiate dans le football professionnel.

Phillips insiste sur sa théorie selon laquelle les préjugés raciaux sont en jeu ici. Il s’agit aussi des académies de service qui proxénètent leurs diplômés sur des panneaux publicitaires à des fins de recrutement.

Phillips lie également les promotions rémunérées de l’armée lors des matchs de sport professionnels à l’histoire de Kinley. Tout est pour Dieu, la patrie et le « faux patriotisme ». Le jeu est «truqué» et le système corrompu lui refuse un avenir dans la NFL. :

“L’armée ne pense pas que Kinley soit le” bon type “d’Américain pour le poste, ce qui correspond à la marque compte tenu de l’histoire de ce pays.”

Depuis que la nouvelle du refus de Kinley a éclaté, la Marine a déclaré au Washington Post que toutes les demandes récentes de retards de service liés aux sports étaient en train d’être refusées. Kinley n’est pas distingué parce qu’il est noir. Comme c’est pratique, dit Phillips, qui refuse d’adhérer à la déclaration de la Marine.

Kinley a déclaré que son rêve avait été arraché et que son opportunité perdue ne lui convenait pas.

Phillips a de nouveau catastrophé la situation comme une indication du pays pourri et fanatique dans lequel nous vivons. “Ces mots peuvent être attribués à à peu près n’importe quelle personne noire qui a déjà essayé de réaliser quelque chose dans ce pays.” C’est un “conte américain authentique”, gémit Phillips.

Quant à Robinson, “l’Amiral” a joué au basket-ball à la Navy, puis a servi deux ans dans l’armée avant d’être autorisé à jouer dans la NBA en 1989. Il n’y avait pas de positions d’appât de course dans les médias sportifs à l’époque, et personne ne se plaignait de comment Robinson a été exploité par une nation raciste.

Mais maintenant, à l’ère du soi-disant «racisme systémique», un diplômé noir de l’Académie navale tenu à son propre engagement dégouline de fanatisme racial.