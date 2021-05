Deadwood Cast: ce que font les acteurs de HBO maintenant

Jim Beaver (Whitney Ellsworth)

En tant que Whitney Ellsworth, un prospecteur expérimenté, Jim Beaver a joué un chercheur d’or à Deadwood. En dehors de ce drame de HBO, Beaver est surtout connu pour son rôle de Bobby Singer dans Supernatural. Il est également acclamé pour sa performance en tant que shérif Shelby Parlow dans Justified. Ses autres crédits télévisés incluent The Ranch, The Boys, Better Call Saul, Breaking Bad, Mike & Molly, Watchmen et Big Love. De plus, Beaver apparaît dans CSI, John From Cincinnati, 3rd Rock from the Sun, Days of Our Lives et Dallas.

Sur grand écran, Jim Beaver est vu dans Adaptation, Joy Ride, Magnolia, Sister Act, Turner & Hooch, Blue Chips et Crimson Peak. Il est également apparu dans Where the Heart Is, Next, The Life of David Gale, Hollywood Shuffle et Silkwood. L’année dernière, Beaver a prêté ses talents à Blindfire, Gunfight at Silver Creek et Young Sheldon. Plus récemment, l’acteur a exprimé Theodore Roosevelt dans le court métrage Teddy. Ensuite, il apparaîtra dans Nightmare Alley de Guillermo Del Toro. En dehors du jeu d’acteur, Beaver est un auteur publié.