Deal Street enregistre les plus hauts décomptes en valeur, en termes de volume, selon un rapport

Deal Street a connu la meilleure année en 2021, enregistrant les décomptes les plus élevés en termes de valeur et de volume à 115 milliards de dollars pour 2 224 transactions, selon un rapport du secteur. Cela représentait 37 milliards de dollars et 867 transactions de plus que les chiffres correspondants pour 2020. Alors que 499 fusions et acquisitions (M&A) d’une valeur de 42,9 milliards de dollars ont été conclues au cours de l’année écoulée, il y a eu 1 624 transactions de capital-investissement impliquant 48,2 milliards de dollars et 101 introductions en bourse. et des QIP d’une valeur de 23,9 milliards de dollars, dont 65 offres publiques initiales ont atteint à elles seules un record de 17,7 milliards de dollars, selon les données rassemblées par Grant Thornton.

L’année a également été un record en termes de transactions importantes puisqu’il y a eu 14 transactions de plus de 1 milliard de dollars chacune, 15 entre 500 et 999 millions de dollars et 135 entre 100 et 499 millions de dollars. Bien que ces transactions ne représentent que 8% du volume, elles ont rapporté jusqu’à 80% de la valeur, selon le rapport. Sur l’ensemble des transactions, les transactions nationales représentaient 76 pour cent et les autres étaient des transactions transfrontalières. Les investissements en capital-investissement ont atteint un record de 48,2 milliards de dollars US sur 1 624 transactions et parmi eux, 112 étaient de 100 millions de dollars US et plus.

Jusqu’à 66% de ces fonds sont allés à des startups et parmi eux, le commerce électronique l’a emporté avec 32% du total. Les acteurs de la vente au détail et de la consommation, de l’éducation et de la pharmacie ont été les plus actifs, représentant ensemble 9 à 10 % du volume de PE.

En ce qui concerne les introductions en bourse et les QIP, 2021 a vu 36 placements institutionnels qualifiés (QIP) d’une valeur de 6,2 milliards USD, ce qui en fait la troisième collecte de fonds la plus élevée via cette voie depuis 2011.

D’un autre côté, jusqu’à 65 sociétés ont atteint le marché principal, levant 17,7 milliards de dollars US d’offres publiques initiales – les deux chiffres sont les plus élevés jamais enregistrés. Les startups, les entreprises de commerce électronique et les entreprises informatiques ont été les principaux moteurs de transactions en 2021, à la fois en termes d’introductions en bourse et d’argent levé. L’année a également vu l’émergence de 33 licornes. Alors que le plus gros accord national a été Piramal achetant Dewan Housing Finance pour 5,1 milliards USD via le processus de faillite, le plus gros accord PE était Flipkart levant 3,6 milliards USD.

