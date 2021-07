DealShare remporte un nouveau financement de 144 millions de dollars dirigé par Tiger Global

La société est prête à obtenir plus de capitaux auprès d’investisseurs de renom à mesure que la concurrence dans l’espace s’intensifie, a déclaré Medda.

La start-up de commerce social DealShare a levé un nouveau financement de 144 millions de dollars dirigé par Tiger Global à une valorisation post-argent de 455 millions de dollars. Le tour de table a également été soutenu par de nombreux autres investisseurs, dont WestBridge Capital, Alpha Wave Incubation, Z3 Partners, DST Global, Matrix Partners India et Alteria Capital, a annoncé jeudi la société dans un communiqué.

L’investissement intervient à peine sept mois après qu’un groupe d’investisseurs a injecté environ 21 millions de dollars dans l’entreprise. Le total des fonds de la société s’élève désormais à 183 millions de dollars.

La start-up basée à Bengaluru affirme que sa valorisation a été multipliée par neuf avec le nouveau financement sur le dos d’une « grande dynamique de croissance ».

La majeure partie du capital sera utilisée pour financer l’expansion nationale. La société, qui répond aux besoins quotidiens des ménages qui génèrent généralement environ 50 000 roupies de revenu mensuel, confirme son intention d’étendre son empreinte à 100 villes d’ici la fin de cette année à partir des 40 emplacements actuels qu’elle dessert. Une bonne partie des fonds sera également déployée pour s’appuyer sur ses capacités technologiques, des innovations axées sur l’IA (intelligence artificielle) en plus d’élargir son réseau de fabricants à plus de 5 000 partenaires. La start-up créée il y a deux ans par Vineet Rao, Sourjyendu Medda, Sankar Bora et Rajat Shikhar suit un modèle commercial basé sur les stocks. L’entreprise intègre des fabricants locaux, leur fournit des articles et les fournit aux consommateurs via leur application. L’application intègre des éléments de gamification et d’achat groupé pour stimuler la consommation. Les acheteurs bénéficient d’offres intéressantes sur les achats en gros de produits.

Le fondateur Sourjyendu Medda a déclaré à FE que la société était sur le point d’atteindre le seuil de rentabilité au niveau national. En fait, l’entreprise a déjà atteint le seuil de rentabilité à Jaipur, qui représente 35 % de l’activité de l’entreprise.

La société a déclaré avoir servi plus de 3 millions de consommateurs et plus de 20 millions de commandes au cours des deux dernières années. “Nous sommes confiants d’atteindre un GMV Run Rate d’un milliard de dollars d’ici la fin de l’année, créant ainsi une solide base de 10 millions de clients”, a-t-il déclaré dans le communiqué.

La société est prête à obtenir plus de capitaux auprès d’investisseurs de renom à mesure que la concurrence dans l’espace s’intensifie, a déclaré Medda.

Flipkart contrôlé par Walmart est le dernier entrant dans l’espace avec le lancement de son application Shopsy pour les petites entreprises. Meesho est un autre acteur de premier plan du commerce social. Plus tôt cette année, Meesho est devenu une licorne avec une valorisation de 2,1 milliards de dollars après avoir amassé 300 millions de dollars de financement dirigé par SoftBank Vision Fund 2.

Le commerce social, qui représente aujourd’hui un marché de 1,5 à 2 milliards de dollars en Inde, est estimé à 20 milliards de dollars en seulement cinq ans – et atteindra probablement près de 70 milliards de dollars d’ici 2030, selon les analystes.

