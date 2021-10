Dean Cain dit qu’un Superman bisexuel n’est « ni audacieux ni courageux »

Le fils de Superman est bisexuel 2:14

. – Dean Cain, l’un des acteurs qui a joué Superman, a déclaré que la dernière version du personnage de bande dessinée de DC est bisexuelle.

Cain, qui a joué le super-héros dans la série télévisée des années 1990 « Lois & Clark: The New Adventures of Superman », est apparu mardi sur « Fox & Friends » et a parlé du fait que le personnage de Jon Kent décrit comme le fils de Clark Kent et Lois Lane, être en couple avec un autre homme dans un prochain numéro.

« Ils ont dit que c’était une nouvelle direction audacieuse », a déclaré Cain. « Je dis qu’ils montent dans le train. »

L’acteur a ajouté qu’il ne pensait pas que c’était « audacieux ou courageux ou une nouvelle direction folle ».

« S’ils l’avaient fait il y a 20 ans, ce serait peut-être audacieux ou courageux », a déclaré Cain. « Mais ce serait courageux s’il se battait pour les droits des homosexuels en Iran, où ils vous jettent hors d’un immeuble pour le fait d’être homosexuel. »

Dans le cinquième numéro de la série de bandes dessinées DC « Superman: Son of Kal-El », Jon Kent s’implique avec Jay Nakamura, un journaliste masculin, a-t-on annoncé cette semaine.