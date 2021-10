Dean Henderson envisage un transfert de prêt en janvier

Le gardien de Manchester United, Dean Henderson, devrait envisager un prêt du club en janvier, si son manque de minutes persiste, rapporte Paul Hirst du Times.

Le joueur de 24 ans n’a disputé qu’un seul match cette saison après un retour retardé, en raison de COVID-19.

L’avenir de Dean Henderson sera envisagé avec une sortie potentielle du prêt en janvier sur les cartes

Retour retardé des gants remis à David de Gea

Henderson aurait peut-être commencé la saison en tant que numéro un de Manchester United sans COVID-19. L’international anglais aurait été cloué au lit par le virus autour des mois de pré-saison, interrompant son retour pour la nouvelle saison. De Gea, bien qu’ayant fait partie de l’équipe d’Espagne à l’Euro 2020, est rentré tôt de ses vacances et en a pleinement profité.

Ce faisant, et trouvant sa meilleure forme, un gardien qui n’est plus le numéro un de l’Espagne et probablement pas leur numéro deux non plus, a repris la place qui lui revient entre les poteaux du théâtre des rêves.

Tout cela est malheureux pour Henderson, qui reste toujours aussi affamé de jouer au football.

Sa seule apparition cette saison a vu Manchester United s’incliner 1-0 contre West Ham United en Coupe Carabao. La sortie des Red Devils de cette compétition ne lui a laissé pratiquement aucun match à jouer avec son collègue, De Gea, en si belle forme.

Les choses semblent peu susceptibles de changer. De Gea a réalisé une nouvelle performance solide contre l’Atalanta en Ligue des champions mercredi soir (20 octobre), gardant United dans le match avant une victoire de retour.

Le prêt ne signifie pas la fin

Si quelqu’un connaît les avantages de quitter Manchester United en prêt pour le temps de jeu, c’est Dean Henderson. Il a parcouru toute la pyramide du football anglais après avoir eu des sorts avec le comté de Stockport, Grimsby Town, Shrewsbury Town et Sheffield United.

Son retour à Manchester United pour la saison 2020/21 et un nouveau contrat de cinq ans pour démarrer, suggéraient que son séjour stellaire à Bramall Lane devait être le dernier départ temporaire de sa carrière à Old Trafford, bien que cela soit maintenant mis en doute.

L’année dernière, Henderson a poussé David de Gea à la première place. Le gardien espagnol a connu ces dernières années une série d’erreurs très médiatisées qui ont miné sa position au club malgré dix ans de service. Cependant, cette saison, au grand malheur d’Henderson, il a répondu à l’appel et ressemble de plus en plus au De Gea d’antan.

Henderson quittant le club en prêt ne fermerait pas la porte à son avenir à Manchester United. Après tout, il lui reste beaucoup de temps sur son contrat et la forme de De Gea pourrait bien être cette forme. Un autre prêt lui donnera l’occasion d’aplanir les réservations de son club, qui croit clairement qu’il a ce qu’il faut pour prendre les rênes entre les bâtons, mais il y a eu des étapes lors de sa première saison – au cours de laquelle il a fait 26 apparitions – où des points d’interrogation ont été soulevés quant à savoir s’il était vraiment la bonne option.

Les géants allemands du Borussia Dortmund sont cités dans le rapport comme faisant partie des nombreux clubs à avoir manifesté leur intérêt l’été dernier, mais ils ont fini par signer Gregor Kobel de Stuttgart.

