Dean Henderson est toujours déterminé à se battre pour sa place dans l’équipe première – Man United News And Transfer News

Le gardien de Manchester United Dean Henderson a connu une saison difficile jusqu’à présent, mais pourrait rester pour se battre pour sa place dans l’équipe première.

L’Anglais est revenu à la case départ lorsqu’il s’agit de se battre pour retrouver sa place en équipe première après avoir contracté le coronavirus en début de saison.

Il venait de revenir d’une blessure qui l’avait empêché de jouer pendant la majeure partie de la pré-saison ainsi que les championnats d’Europe de l’été.

Cependant, depuis qu’il s’est remis du virus, David de Gea est dans la forme de sa vie et semble à nouveau très installé dans l’équipe.

La saison dernière, c’était une autre histoire où la forme du gardien espagnol s’est considérablement dégradée et a provoqué de nombreux changements dans la défense.

Depuis le désastre du penalty final de la Ligue Europa, cela a clairement eu un impact positif sur le gardien de but après avoir déjà économisé deux penaltys cette saison.

Selon le United Journal, Dean Henderson est prêt à se battre pour regagner sa place dans l’équipe première.

Rien ne se passe actuellement en ce qui concerne le départ du gardien de but ou un transfert permanent malgré plusieurs rapports affirmant le contraire.

On dit que le joueur se sent bien dans la situation actuelle et est déterminé à se battre pour une place au club.

Le joueur de 24 ans est au club depuis 2015 et a bénéficié de quelques périodes de prêt loin du club, dont un séjour de deux ans à Sheffield United où il a obtenu une promotion en Premier League.

Une période de prêt pour le reste de la saison a été discutée mais semble très peu probable à ce stade, car les gardiens de but ont tendance à ne pas bouger pendant la fenêtre de transfert de janvier.

Cependant, le point de vente conclut en disant qu’il reste à voir si la situation de Henderson change dans les semaines à venir.