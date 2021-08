Dean Henderson: la star de Manchester United s’apprête à manquer le camp d’entraînement – Man United News And Transfer News

in

La star de Manchester United, Dean Henderson, manquera l’entraînement alors qu’il continue de récupérer, portant un coup à ses chances pour le premier match de la saison du club.

Le talentueux gardien n’a pas connu quelques mois agréables, ayant été contraint de se retirer de l’équipe d’Angleterre qui s’est qualifiée pour la finale de l’Euro contre l’Italie.

Henderson aurait souffert d’une blessure à la hanche pendant un certain temps avec United et n’a appelé à l’arrêt que lorsqu’il ne pouvait plus supporter la douleur.

Le diplômé de l’académie s’est battu contre David de Gea pour être le premier choix d’Ole Gunnar Solskjaer entre les bâtons et avait même l’air d’avoir un poste à un moment donné.

Une nouvelle saison signifiait un nouveau départ mais malheureusement, il semble qu’il devra encore une fois rester patient.

Selon le site officiel du club, un communiqué a été publié disant : « Dean Henderson manquera le camp d’entraînement de Manchester United en Écosse pendant qu’il continue de se remettre d’une fatigue prolongée après avoir contracté une infection au COVID-19 il y a trois semaines.

“Il devrait s’entraîner à nouveau bientôt.”

The Peoples Person a couvert pour la dernière fois les informations sur Henderson lorsqu’il a été affirmé que les Red Devils le garderaient, ainsi que De Gea, cette saison pour leur permettre de continuer à se battre pour la première place.

Il semble que l’Espagnol expérimenté aura une longueur d’avance sur son coéquipier car il a réussi à reprendre l’entraînement sans problème.

Tom Heaton a été le principal gardien de Manchester United cette pré-saison, mais ce ne serait pas une surprise de voir De Gea entre les bâtons lors du prochain match.

L’équipe de Solskjaer affrontera Everton le 7 août prochain dans ce qui est le dernier match amical avant leur affrontement en Premier League avec Leeds United.

Les fans espèrent que le club pourra organiser un match amical supplémentaire d’ici là ou que les joueurs auront probablement du mal à être en forme contre leurs rivaux.