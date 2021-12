Dean Henderson: Ralf Rangnick refuse à la star de Manchester United de partir – Man United News And Transfer News

Manchester United pourrait avoir un réel problème après que Ralf Rangnick aurait pris une décision sur l’avenir de Dean Henderson.

L’ancien joueur du RB Leipzig n’est pas au club depuis longtemps mais a déjà dû prendre des décisions difficiles.

Selon Manchester Evening News, Rangnick a informé Henderson qu’il n’irait nulle part dans la fenêtre de transfert de janvier, même pas en prêt.

Le jeune gardien veut des minutes régulières mais le patron allemand lui a dit que trois joueurs seniors devaient rester au club.

Le rapport affirme que les deux pourraient finir par s’affronter sur la décision et avec la surveillance de Tottenham Hotspur et de l’Ajax, cela pourrait causer des problèmes.

Les Spurs seraient désireux d’un transfert estival si Hugo Lloris finissait par quitter le club ou s’approchait trop de la fin de son contrat.

Il est entendu qu’Henderson s’est senti mal géré par Ole Gunnar Solskjaer après s’être fait promettre des minutes mais n’a pas vu beaucoup d’action.

L’Anglais est tellement contrarié qu’il est prêt à partir définitivement, même si United n’a montré aucun signe qu’il était prêt à permettre que cela se produise.

Il semblait étrange que Solskjaer ait signé Tom Heaton en premier lieu cet été car Lee Grant était déjà au club en tant que troisième choix.

On a peut-être promis plus de minutes à Henderson, mais il a malheureusement attrapé Covid et a eu du mal à s’en débarrasser efficacement.

Ajoutez à cela que David de Gea était de retour à son meilleur niveau, ce qui signifiait qu’il serait toujours difficile de revenir dans le onze de départ.

Malheureusement, cela signifie qu’il doit soit s’asseoir et attendre à nouveau sa chance, soit chercher le football ailleurs, bien qu’il soit compréhensible que Rangnick hésite à le laisser partir.