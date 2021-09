Dean Henderson veut quitter United

22/09/2021

Le à 17:32 CEST

Doyen Henderson il ne traverse pas l’une de ses meilleures étapes. Au cours des derniers mois le jeune homme a dû rester à l’écart du terrain de jeu pour diverses raisons et qui a conduit à une montée saisir la propriété de David De Gea.

Le jeune gardien de Manchester United a d’abord été appelé par Gareth Southgate pour l’Euro 2020 l’été dernier, mais n’a pas pu tenir son rendez-vous en raison d’une blessure à la hanche. A cela s’ajoute que non pourrait être dans la pré-saison du “diable rouge”, à cause de donner positif au Covid-19 à la mi-juillet.

Après tout ça, il était attendu début août mais encore une fois, ce n’était pas possible, car l’un rechute inattendue lié au virus l’a fait rester encore plus longtemps loin du terrain de jeu. Tous ces revers ils me rendent difficile le combat pour avoir pris possession de David De Gea.

Henderson a été partant dans dix des derniers 12 matchs de la Premier League 2020-21. Le jeune gardien J’espérais pouvoir être le numéro ‘1’ Manchester United cette saison, mais ses problèmes de santé et bonne performance montrée pour le gardien espagnol ont été responsables du changement d’avis du joueur.

D’Angleterre, ils font remarquer que Henderson Je chercherais une sortie de prêt en janvier prochain, afin d’obtenir plus de minutes et de continuer à grandir. Le cas échéant, ce serait la cinquième mission pour le gardien de Whitehaven après Comté de Stockport, Grimsby Town, Shrewsbury Town et Sheffield United, avec ce dernier, il a réussi à obtenir une promotion de Championship à Premier en 2019. Plus tard, il a réussi à briller dans le retour des “lames” à l’élite du football britannique 12 ans plus tard.

on verra si finalement le gardien reste à United ou faites vos valises pour partir vers une nouvelle destination.