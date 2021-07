Dean McDermott aurait “voulu demander le divorce” de Tori Spelling mais ne peut pas se le permettre ⋆ 10z viral

Dean McDermott et Orthographe Tori On dit qu’elle rompt depuis un certain temps parce qu’elle n’arrêtera pas de nourrir leurs enfants avec des muffins sucrés. Non, ils sont juste malheureux ensemble. Le Sun dit qu’en mars, Tori a été photographiée sans son alliance pour la première fois, et les deux ont été sans bague plusieurs fois depuis lors. Elle a fêté le 4 juillet et leur fille aînée, Stellal’anniversaire de Dean sans Dean, et le couple ne s’est pas dit tout sur les réseaux sociaux pour la fête des mères ou des pères. Étant donné que Tori est payé par l’attention, aucun contenu de couple de marque sur des vacances faciles à gagner ne pose plus de problèmes qu’autre chose !

Eh bien, des sources affirment que Tori et Dean ont fini, et la seule chose qui les maintient ensemble est l’amour originel qu’ils avaient l’un pour l’autre. JK, c’est de l’argent, ils sont tous les deux trop fauchés pour rompre. Bon sang, c’est peut-être pour ça qu’ils ne portent pas d’alliances – ils les ont mis en gage pour l’argent !

Il est probablement temps d’appeler l’heure de la mort sur ce mariage parce qu’il semble sombre. Tori a déclaré en juin qu’elle et Dean ne dormaient pas dans le même lit et Tori a supprimé “Wife” de sa biographie Instagram. Et pourtant, pour une raison quelconque, elle a toujours « l’actrice ». Dean était absent à la fois des cartes familiales de Noël et de Pâques – et elle ne l’a même pas photographié comme les autres – et ils ont traité leur anniversaire de mariage de la même manière que je traite leur anniversaire de mariage – un mépris total et total.

Une source a ensuite expliqué au Sun que Dean voulait demander le divorce, mais une fois de retour du travail au Canada, il y avait des factures, des factures, des factures et personne pour les payer. Les factures ont conduit à des disputes au sujet des animaux de compagnie parce que les animaux de compagnie aspirent de l’argent et sont un énorme gâchis. Mettez ces animaux au travail ! Obtenez-leur des pages de médias sociaux et faites-leur travailler les téléphones ! Ils ont cinq animaux dans la maison avec leurs cinq enfants- Liam, 14, Stella, 13, Chapeau, 9, Finlandais, 8 et Beau, 4. Et Dean en a marre. Dommage que ces dix bouches à nourrir consomment autant d’argent qu’il ne peut pas se permettre un divorce. La source a dit :

« Dean veut déposer – il ne peut tout simplement pas se le permettre… Tori et Dean sont totalement coincés ensemble en ce moment. Aucun d’eux ne peut se permettre d’engager une procédure de divorce. …”Ils ont cinq enfants et une tonne d’animaux de compagnie”, et a ajouté en plus des dépenses “Leur maison est toujours un désastre – c’est juste un désordre total… Pour le moment, le divorce n’est pas à l’horizon parce qu’ils ne peuvent pas le balancer financièrement. Ils sont dans un cauchemar vivant.

Plutôt « Ils vivent dans un rêve TORIFIANT ». Des sources disent que Dean aimait être au Canada et quand il est revenu à Los Angeles, la vie l’a frappé comme une tonne de briques, et pas seulement parce qu’il a dû recommencer à payer pour les soins de santé :

« Il était heureux de partir et il était prêt à en finir avec son mariage à son retour. » Lorsque Dean est revenu de son voyage, il a été accueilli avec « des factures qui s’étaient accumulées. Et beaucoup de ces factures sont en partie parce qu’ils ont tellement d’animaux de compagnie. » La source a ajouté que non seulement les animaux de compagnie sont chers, mais qu’ils créent “un énorme gâchis. C’est juste une autre chose pour laquelle ils se battent.

Et comme Tori l’a mentionné précédemment, ils ne dorment pas dans le même lit. Et il n’y a même pas de haine en cours :

Non seulement Tori et Dean se battent constamment, mais ils ne couchent pas non plus ensemble. L’initié a ajouté: “Ils ne partagent pas de chambre. Ils sont en quelque sorte coincés. Il ne peut pas se permettre financièrement de vraiment déménager en ce moment.

Même si cela vient de The Sun, c’est crédible puisque nous savons que ces deux-là sont fauchés et ont probablement terminé. Mais ce qui est surprenant, c’est que Dean n’a pas atteint un nouveau creux dans l’impudeur en lançant un GoFundMe pour une chirurgie bien nécessaire… , bien sûr).

Photo : Wenn.com