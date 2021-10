Dean Obeidallah déchire Tucker Klansman Carlson lors de l’émission du 6 janvier

Hôte SiriusXM Doyen Obeidallah déchiré « Tucker Klansman » – une référence à l’hôte de Fox News Tucker Carlson – sur la nouvelle série Fox Nation «Patriot Purge».

« Patriot Purge » a généré beaucoup de buzz indigné sur la base de la bande-annonce qui est sortie cette semaine.

Mediaite a décrit l’émission, dans un titre, comme un « Spécial Batsh * t qui allègue que les libéraux procéderont à une « purge des patriotes » et suggère que 1/6 était un « faux drapeau » », et rédacteur en chef fondateur de Mediaite Salle Colby a appelé à une « purge » du réseau concernant le contenu « dangereux » représenté dans cette bande-annonce. Des personnalités politiques et médiatiques comme Liz Cheney, CNN Brianna Keilar, et MSNBC Joy Reid ont vertement dénoncé la série, allant jusqu’à la qualifier de menace pour la démocratie.

Vendredi, l’animateur de The Dean Obeidallah Show a rejoint Reid sur The ReidOut de MSNBC pour ajouter sa voix au refrain avec une minute de commentaire époustouflant qui n’a pas non plus tiré de coups de poing.

JOY REID : Je vais citer Ayman Mohyeldin, et il a tweeté ce qui suit sur le prochain faux-documentaire de Tuckum. « Imaginez si un présentateur musulman sur le câble faisait la promotion d’un documentaire sur le 11 septembre, la pire attaque terroriste de l’histoire des États-Unis connue dans le monde, et cela impliquait, même le moins du monde, qu’il aurait pu s’agir d’une opération sous fausse bannière. La façon dont Tucker Carlson fait le 6 janvier, à propos de l’insurrection du 6 janvier. Pouvez-vous imaginer comment cela se déroulerait pour nous, s’il vous plaît? DEAN OBEIDALLAH: Horriblement, je serais dans un camp quelque part si j’étais impliqué dans ça, je serais expulsé et je viens du New Jersey. Ils m’expulseraient ailleurs. Écoute, tout ça est pareil. Même le 6 janvier en défense. Pensez-y. Joie, nous en avons parlé. Le 6 janvier, l’attaque terroriste qu’il s’agissait, était une attaque terroriste de la suprématie blanche. Alors bien sûr, Tucker Carlson, que j’appelle Tucker Klansman depuis des années, défend les attaquants en faisant cette opération sous fausse bannière. Il y a une raison pour laquelle David duc littéralement, littéralement, fait l’éloge des Tucker Klansmen. C’est pire qu’Al Jazeera après neuf onze. Qu’est-ce que Fox News Fox News est devenu l’ennemi de notre démocratie pour faire du profit. C’est horrible. Cela va au cœur de qui nous sommes en tant que peuple et de l’idée de défendre. Mais encore une fois, Joy. En juin, Tucker parlait de l’implication du FBI dans l’attaque. Il a célébré les vrais terroristes qui ont attaqué notre Capitole, disant qu’ils sont persécutés. C’est parce qu’il défend le nationalisme blanc et la suprématie blanche. C’est sa marque. Les assaillants étaient son peuple.

Regardez ci-dessus via MSNBC.

