Dean Saunders plaisante avec Jamie O’Hara qui l’a renvoyé en tant que manager des Wolves et révèle la première conversation hilarante qu’ils ont eue

Dean Saunders a plaisanté en disant que Jamie O’Hara était responsable de l’avoir renvoyé en tant que manager des Wolves en 2013.

Le Gallois a été nommé en janvier de la même année, les Wolves envisageant la perspective de deux relégations successives.

.

Son passage à Molineux fut très bref, cependant

Malheureusement pour Saunders, il n’a pas pu les empêcher de passer en League One car leur rétrogradation a été confirmée plus tard dans la saison.

O’Hara faisait partie de cette équipe mais n’a pas connu sa meilleure saison, Saunders affirmant que l’ancien homme de Tottenham manquait de forme physique.

« Il était super confiant mais il n’était pas en forme, il l’admettra lui-même », a rappelé Saunders sur Drivetime. «J’ai essayé de le mettre en forme et je suis resté avec lui parce qu’il était un talent incontestable, sans aucun doute excellent sur le ballon.

« La raison pour laquelle je ne me suis pas brouillé avec lui, c’est parce que je lui ai dit clairement ‘êtes-vous difficile à affronter ? Parce que si je jouais contre toi, tu ne me ferais jamais de mal, tu ne vas pas me dépasser parce que tu n’es pas assez en forme, je vais te dépasser parce que tu n’es pas assez en forme. Regardez-vous dans le miroir et demandez-vous si vous êtes difficile à affronter ?’ »

Interrogé par le présentateur Adrian Durham sur ce qui s’est passé ensuite, Saunders a déclaré: « J’ai été limogé. Il m’a fait virer !

Il n’y a pas de mauvais sang entre la paire cependant

Saunders a été démis de ses fonctions peu de temps après la confirmation de la relégation des Wolves en League One, mais sa première conversation avec O’Hara, 27 ans, a peut-être été un indicateur clair que les garder serait toujours un travail difficile.

O’Hara : Ravi de vous rencontrer, Dean.

Saunders : D’accord, Jamie ? Quelle est votre meilleure position ?

O’Hara : Partout

Saunders : Qu’est-ce que tu veux dire, n’importe où ?

O’Hara : Je peux jouer n’importe où !

Saunders : Pouvez-vous jouer devant ?

O’Hara : Ouais.

Saunders : Combien de buts avez-vous marqué dans votre carrière ?

O’Hara : Deux…

Pourtant, les choses se sont bien passées pour le couple maintenant. Ce sont des stars sur nos ondes après tout.