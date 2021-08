Dean Smith catégorique Aston Villa est plus fort SANS Jack Grealish alors que Gabby Agbonlahor fait une prédiction brillante avant l’ouverture de la Premier League

Dean Smith est catégorique, Aston Villa est plus forte depuis la vente de Jack Grealish à Manchester City, tandis que Gabby Agbonlahor maintient qu’un top 10 est à leur portée.

Le milieu de terrain anglais a quitté son club d’enfance plus tôt ce mois-ci dans le cadre d’un contrat d’une valeur de 100 millions de livres sterling, Villa réinvestissant les frais de transfert élevés dans l’équipe de jeu.

L’ancien capitaine de Villa et fan d’enfance a déménagé à Man City plus tôt ce mois-ci

Smith emmènera Leon Bailey, Danny Ings, Emi Buendia, Ashley Young et Axel Tuanzebe à Vicarage Road samedi pour le premier match de Premier League de la saison contre Watford et le patron de Villa insiste sur le fait que la vente de Grealish a contribué à la variété.

“Il était important que nous ayons renforcé la profondeur de l’équipe cette saison”, a déclaré Smith. «Nous sentions que nous avions un 11 qui pouvait rivaliser avec n’importe qui, y compris les meilleures équipes – maintenant nous avons plus de variation, plus d’adaptabilité et plus de profondeur et c’est vraiment important.

« Évidemment, le départ de Jack a été une grande perte – nous voulions le garder mais nous aurions ajouté plus de créativité et nous aurions ajouté plus de créativité avec Buendia, que Jack soit resté ou non. Je pense que nous sommes au bon endroit…

“Nous avons recruté cinq nouveaux joueurs pour faire face à la perte d’un, et ce sont des joueurs de qualité.”

Beundia a pris le maillot n°10 et la responsabilité de meneur de jeu de Grealish

Smith a admis que lorsque la clause de libération de 100 millions de livres sterling de Grealish a été ajoutée à son contrat, Villa ne s’attendait pas à recevoir une telle offre, mais a déclaré que les frais pour un joueur local reflétaient bien le club.

“Jack était notre meilleur joueur, mais nous ne nous attendions jamais à ce que les 100 millions de livres sterling soient atteints”, a-t-il déclaré. « Il a été atteint et il accompagne nos meilleurs vœux.

«Nous avions un plan A et un plan B si Jack restait ou partait. Le plan était toujours de se renforcer, de faire de nous une meilleure équipe. J’ai l’impression que nous l’avons fait. Le jour où Jack a dit au revoir aux joueurs, nous avons annoncé que nous avions signé Danny Ings et il y avait beaucoup de grands sourires autour du vestiaire que nous avions gardé le silence.

« Je connais beaucoup de gens de l’extérieur et certainement de l’intérieur qui sont vraiment satisfaits de notre entreprise. »

Le retour de Young apportera une expérience et une créativité bien nécessaires à Villa Park

Le spécialiste de talkSPORT Agbonlahor a passé toute sa carrière à Villa Park et comprend le lien émotionnel que Grealish aura ressenti avec les Villans.

Pourtant, malgré la perte d’un joueur aussi talentueux, l’ancien attaquant anglais insiste sur le fait que la responsabilité sera désormais partagée autour de l’équipe et permettra aux autres joueurs de s’épanouir.

“Il était notre homme vedette”, a déclaré Agbonlahor à talkSPORT. « Il était le joueur qui a fait bouger les choses pour Aston Villa.

«C’est pourquoi cette saison, aussi décevante soit-elle, nous ne comptons plus sur un seul joueur.

« Ings peut marquer un but, Watkins peut marquer un but, Buendia peut marquer un but, Leon Bailey peut marquer un but – nous avons maintenant des joueurs qui peuvent tous intervenir et pas seulement se tourner vers Jack pour faire quelque chose de spécial dans le jeu. .

“Donc, cette saison pour moi, je pense que ça va être prometteur et je pense qu’ils finiront mieux que la saison dernière.”