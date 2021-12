Dean Smith contraint à une décision « négligeante » à la limite alors que la question du bien-être des joueurs s’intensifie

Le patron de Norwich, Dean Smith, a fait écho aux commentaires d’Antonio Conte à propos de la Premier League et a révélé qu’il avait été contraint de prendre une décision « négligente » limite au milieu de la tempête de bien-être des joueurs.

Le capitaine de Liverpool, Jordan Henderson, s’est prononcé sur les problèmes de bien-être qui ne sont pas pris assez au sérieux alors que le patron de Manchester City Pep Guardiola a suggéré qu’une grève pourrait être le seul moyen d’attirer sérieusement l’attention sur les préoccupations au milieu d’un empilement de matches de Premier League.

L’intensité du calendrier de Noël, et le fardeau qu’il impose aux joueurs, est un sujet de débat annuel mais cette année le problème est exacerbé par la pandémie de Covid-19.

Smith a déjà vu un match annulé en raison de problèmes au sein de sa propre équipe et Norwich a plus de soucis de Covid avant le match du Boxing Day contre Arsenal.

Le patron des Canaries, cependant, pense que les clubs doivent simplement suivre les dernières directives de la Premier League, qui stipulent que les matchs doivent être joués si 13 joueurs de champ et un gardien de but de l’équipe étaient disponibles.

Le patron de Norwich ne soutiendrait pas la grève des joueurs

Lorsqu’on lui a demandé s’il soutiendrait une grève d’un joueur si le capitaine de Norwich le lui demandait, Smith a répondu : « Je ne pense pas que vous le puissiez. Nous devons suivre les directives de la ligue dans laquelle nous sommes.

« La Premier League a donné ses directives sur ce qui doit être fait pour qu’un match soit reporté.

« Le match de West Ham était trop pour nous, et cela a été reporté par la Premier League après que nous ayons soumis une demande avec les blessures et la maladie que nous avions, c’est donc la voie à suivre et c’est ainsi que nous continuerons. »

Où votre équipe se classe-t-elle dans le classement des matchs de Boxing Day Premier League ?

Dean Smith contraint à une décision qui était limite « négligent »

Smith a ensuite confirmé la conclusion à laquelle Antonio Conte est parvenu concernant la réunion des managers avec la Premier League jeudi.

Lorsqu’on a demandé au patron de Tottenham si la réunion était une perte de temps, il a admis à contrecœur que c’était après suggérant que c’était comme parler à un « mur ».

Smith a ajouté : « Nous sommes allés à une réunion (des managers de Premier League) hier où les décisions avaient déjà été prises, donc je pense que nous avions déjà raté le coche en termes de prise de décision.

« Ils (Premier League) ont décidé que la saison se poursuivrait telle quelle et nous devons maintenant remplir les matchs, nous devons donc nous débrouiller du mieux que nous pouvons. »

Smith avait demandé que le match de Norwich contre son ancien club Aston Villa soit également annulé en raison de problèmes de Covid et de blessures dans l’équipe.

Le patron de Norwich a révélé qu’il estimait que « c’était à la limite de la négligence » pour lui de devoir aligner Sam Byram, qui a été rappelé à l’action après une longue mise à pied lorsqu’il a été envoyé comme remplaçant d’urgence lors de la défaite 2-0.

« Je pense que nous sommes maintenant dans une situation dangereuse, où nous risquons la santé et le bien-être des joueurs », a déclaré Smith.