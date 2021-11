Dean Smith défend son coin avec une déclaration gracieuse mais directe d’Aston Villa

Dean Smith a déclaré qu’il aurait mis fin à la crise d’Aston Villa avec plus de temps et les aurait aidés à devenir «un club de Premier League plus établi.

Smith, 50 ans, a été licencié par son club d’enfance dimanche après trois ans à la tête. Jack Grealish à Manchester City pour 100 millions de livres sterling.

Forgeron a signé Emi Buendia, pour un contrat record d’une valeur de 38 millions de livres sterling, tout en achetant également Leon Bailey et Danny Ings pour remplacer Grealish cet été.

Mais Villa a limogé l’ancien patron de Walsall et Brentford après une série de cinq défaites consécutives. Ils occupent la 16e place de la Premier League.

« Être nommé entraîneur-chef d’Aston Villa, le club que j’ai soutenu tout au long de mon enfance, était et reste quelque chose dont je suis extrêmement fier », a déclaré Smith, via un déclaration de l’Association des directeurs de ligue.

« Après avoir ramené le club en Premier League plus tôt que prévu et à la première demande après trois ans de championnat, le prochain défi était d’aider à remanier l’équipe et de créer un groupe assez bon pour survivre à cette première saison très importante. de retour en Premier League.

«Ce faisant, je pense que ces réalisations ont permis au club d’accélérer ses ambitions de devenir un club de Premier League établi.

« Ma conviction était que nous continuerions notre progression cette saison. Je comprends l’industrie du football et bien sûr, je respecte la décision des propriétaires. Mais je sentais qu’avec le retour rapide de joueurs importants en pleine forme, nous obtiendrions une place dans la première moitié.

« L’un de mes rôles en tant qu’entraîneur-chef à Aston Villa était d’améliorer les joueurs individuels pour améliorer les performances sur le terrain de l’équipe.

« Jouer un rôle dans le développement d’un joueur qui serait transféré pour des frais de transfert record britanniques, ainsi que créer une voie pour une académie florissante, sont tous des domaines dans lesquels je pense avoir plus que contribué.

«Je tiens à exprimer ma gratitude aux propriétaires, Nassef Sawiris et Wes Edens, pour m’avoir donné l’opportunité de gérer ce club spécial.

« Je tiens également à remercier le PDG, Christian Purslow, avec qui j’ai entretenu d’excellentes relations de travail. Ainsi que les deux directeurs sportifs avec lesquels j’ai travaillé, Johan Lange et Jesus Garcia Pitarch.

Course du manager d’Aston Villa: Dean Smith limogé, Gerrard, Terry et Fonseca liés

« Un grand merci »

« Aux entraîneurs, au staff et aux joueurs, mes sincères remerciements à chacun d’entre eux.

« Enfin, aux fans d’Aston Villa qui ne m’ont montré que de l’amour et du soutien depuis mon premier jour de travail jusqu’à mon dernier, un merci sincère de ma famille et moi.

« Les objectifs et les ambitions du conseil d’administration d’Aston Villa sont de ramener notre club dans le football européen. Et je n’aimerais rien de plus que de voir le club y parvenir.

« J’ai toujours dit que j’étais simplement le gardien de ce grand club de football. Et mon objectif était de le laisser dans un meilleur endroit que je ne l’ai trouvé. Je crois qu’ensemble nous y sommes parvenus. UTV.

LIRE LA SUITE: Les options du patron d’Aston Villa se rétrécissent à mesure que les commentaires émergent d’un candidat passionnant