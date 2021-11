Dean Smith énonce les principes de Norwich après avoir tiré des points positifs de la première victoire

Dean Smith pense que Norwich City peut croire à sa victoire sur Southampton, qui a eu un avant-goût de ce que cela peut être de jouer de son côté à Carrow Road.

Smith a pris le poste de manager de Norwich lundi, quelques jours seulement après avoir été licencié par Aston Villa. Après avoir remplacé Daniel Farke, qui a mis fin à son règne des Canaries avec leur première victoire de la saison, Smith a assuré une deuxième victoire au rebond pour le club.

Ils ont battu Southampton 2-1 malgré un retard de quatre minutes. Teemu Pukki a rapidement annulé le premier match de Che Adams avant que Grant Hanley ne l’emporte en seconde période.

En conséquence, Norwich a grimpé du pied de la table, dépassant Newcastle à la 19e place.

Il leur reste encore un long chemin à parcourir, mais Smith pense qu’il peut transformer Norwich en une tenue solide, surtout à la maison.

Il a déclaré: « Gagner deux sur le spin est difficile à faire et revenir par derrière est difficile à faire, donc cela devrait s’appuyer sur la conviction acquise lors du match de Brentford.

« La forme à la maison est vraiment importante. Nous savons à quel point la Premier League est difficile et quand vous avez l’avantage à domicile et les supporters derrière vous, comme ils l’étaient aujourd’hui, c’est vraiment important.

«Nous voulons en faire un endroit difficile pour venir, gagner, perdre ou faire match nul. Chaque fois qu’une équipe part, ils doivent dire que c’était un endroit difficile à venir.

« Southampton dira cela. Ils étaient à un bon niveau en première mi-temps mais nous nous sommes améliorés et méritions de gagner.

Smith a du talent avec lequel travailler dans l’équipe dont il a hérité. Il a souligné la performance de Brandon Williams, prêté à Manchester United, comme un élément positif, par exemple.

Il a ajouté : « Je pensais que c’était une bonne performance d’équipe, surtout en deuxième mi-temps, et ils sont restés ensemble.

« Le jeune Brandon Williams a été excellent, notamment défensivement, et ces joueurs vont grandir. Nous n’avons eu que deux séances d’entraînement et ils vont s’améliorer.

«Ce fut un premier 45 difficile. Ils ont pris un excellent départ et je repensais à deux semaines plus tôt lorsqu’ils avaient pris un excellent départ contre Aston Villa quand j’étais là-bas. Mais les joueurs ont fait preuve d’un grand caractère.

Hasenhuttl : « Dominer ne suffit pas »

Comme Smith l’a mentionné, Southampton est parti en sachant qu’ils avaient participé à un match.

Cependant, leur patron Ralph Hasenhuttl a estimé qu’ils auraient dû profiter davantage de leur propre pression.

Il a déclaré : « Au final, lorsque vous encaissez deux buts comme nous l’avons fait, cela affecte le jeu.

«Nous avons eu une première mi-temps fantastique et nous devons les tuer. Dominer ne suffit pas contre une équipe qui essaie de trouver son rythme.

«Nous devons marquer plus d’une fois et c’était clair que plus le match s’allongeait avec la foule, le nouveau manager, c’est normal qu’ils vous mettent sur le pied arrière.

« C’est là qu’il faut prendre le point et c’est pourquoi je suis déçu. »

Hasenhuttl a ajouté à propos de Smith après l’avoir affronté il y a deux semaines contre Villa: « Avec un bon départ comme il l’a fait maintenant, tout est possible. »

