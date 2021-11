Dean Smith nommé par Norwich une semaine seulement après le limogeage d’Aston Villa avec les Canaries en bas de la Premier League

Dean Smith a été nommé nouveau manager de Norwich alors que les Canaries ont rapidement choisi de nommer le remplaçant de Daniel Farke.

Une semaine, c’est long dans le football, comme plusieurs managers l’ont découvert au cours des sept derniers jours.

getty

Smith a immédiatement la chance d’un autre emploi en Premier League

Le manège a été pleinement opérationnel, Smith ayant perdu son emploi à Aston Villa dimanche dernier.

Son ancien club a pris Steven Gerrard des Rangers pour le remplacer.

Frank Lampard était dans le cadre du poste à Carrow Road, mais il aurait refusé le rôle.

Et Smith est maintenant revenu directement à un poste en Premier League, le joueur de 50 ans étant officiellement nommé nouveau manager de Norwich lundi matin.

« Norwich City est ravi de confirmer la nomination de Dean Smith en tant que nouvel entraîneur-chef du club », indique un communiqué du club.

« Smith a mis la plume sur un contrat de deux ans et demi et sera rejoint à Norfolk par l’entraîneur-chef adjoint Craig Shakespeare. »

getty

Farke a été limogé le week-end dernier

.

Lampard devait prendre le siège à Norwich, mais il est entendu qu’il s’est ensuite retiré de la course

Smith a déclaré : « Cela a été un tourbillon de sept jours, mais je suis vraiment heureux d’être de retour et de travailler pour Norwich City en Premier League.

« De toute évidence, il y a eu un travail formidable qui a été fait dans ce club de football au cours des quatre dernières années et demie. C’est maintenant mon travail et celui de Craig de continuer et d’améliorer ce travail dans le but ultime de survivre en Premier League.

« Norwich City est un grand club, avec un énorme groupe de supporters qui comprennent parfaitement ce que signifie faire partie du club et de sa communauté.

« J’ai été élevé à une époque où Norwich participait à des compétitions en Europe – je me souviens bien de cette époque et chaque fois que j’ai visité Carrow Road et Norwich, vous pouvez vraiment sentir le lien entre les fans, le personnel et les joueurs. Ensemble, nous devons tous faire de Carrow Road un endroit vraiment difficile pour les équipes en visite.

« Depuis l’âge de 16 ans, je travaille dans le football. Je pense qu’à ce moment-là, j’ai eu quatre mois d’absence et je n’ai pas apprécié. C’est formidable de retrouver directement un club déterminé à être progressiste.

Le Norwich City Football Club est ravi d’annoncer que Dean Smith est notre nouvel entraîneur-chef.#NCFC – Norwich City FC (@NorwichCityFC) 15 novembre 2021

« J’ai toujours travaillé pour améliorer et développer les joueurs – cela s’accompagne évidemment de performances améliorées. J’ai été vraiment impressionné par l’idée, la structure et la vision qui sont déjà en place au club.

« J’ai également été très impressionné par le travail que Stuart a accompli à Huddersfield et à Norwich et c’est quelqu’un que je connais depuis un certain temps. Une grande partie de mon expérience a été travaillée avec des directeurs sportifs à Brentford et à Aston Villa. C’est une relation importante et je suis sûr que nous travaillerons bien ensemble ici.

talkSPORT a été informé que Smith ne s’attendait pas à être soutenu par le club d’enfance Villa le week-end dernier, l’ancien capitaine du club Gabby Agbonlahor révélant que la nouvelle avait été une surprise pour l’entraîneur.

« Étant un garçon local, soutenant Aston Villa, il aurait été dévasté de se faire virer », a déclaré l’expert de talkSPORT.

« J’ai entendu dire qu’il ne s’y attendait pas. Il était comme ‘wow, j’ai été viré.’ C’était un choc, mais on lui a donné une chance de se remettre directement au travail.

getty

Agbonlahor dit que la nomination de Smith a donné à Norwich une grande chance de survie en Premier League

Agbonlahor pense également que Norwich a maintenant de grandes chances de rester debout et ne devrait pas être radié pour l’instant, Smith étant désormais sur le point d’entrer dans la pirogue de Carrow Road.

Smith a mené Villa à la promotion du championnat lors de sa première saison à la tête du club, avant deux campagnes réussies en Premier League.

« Ce n’est pas en février ou en mars où vous êtes à 15 points de la 17e place – une victoire et tout est à jouer », a déclaré Agbonlahor.

« Dean Smith ira là-bas en pensant » allez, essayons de faire un meilleur travail. Oui, nous avons gagné contre Brentford, mais c’est reparti ».

«S’ils tombent, ils sont dans une excellente position en tant que club et équipe pour remonter directement. Dean Smith saura pourquoi il va là-dedans.