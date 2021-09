Dean Smith révèle une tentative de blague sur Lukaku alors que le moment de la star de Villa fait honte

in

Le manager d’Aston Villa, Dean Smith, a admis que l’attaquant de Chelsea Romelu Lukaku a fait exactement ce que son prix de 97,5 millions de livres sterling justifie lors de la défaite 3-0 de son équipe.

L’international belge a marqué deux fois à Stamford Bridge alors que les Blues se sont hissés au deuxième rang de la Premier League. En fait, ils sont à égalité de points avec Manchester United avant le choc de Liverpool avec Leeds. Lukaku avait également sa propre raison de rivaliser avec United, marquant deux fois lors de ses débuts à domicile comme Cristiano Ronaldo l’a fait.

Lukaku a maintenant trois buts en Premier League en trois matchs, les Blues semblant forts dès le début.

En effet, leur attaquant vedette signé, de retour de l’Inter Milan cet été, s’est remis d’un problème de blessure mineure qu’il a rencontré pendant la trêve internationale.

Pour Villa, ils ont subi une deuxième défaite en quatre sorties et Smith a révélé sa conversation avec Lukaku après le match.

« Il était clinique. J’ai juste dit que vous n’auriez pas pu garder cette blessure à la cuisse un peu plus longtemps mais, malheureusement, il a dit non et il a dit qu’il avait hâte de jouer », a déclaré le manager au Birmingham Mail.

Chelsea semblait avoir remporté une simple victoire avec son score de 3-0.

Cependant, Villa a eu la meilleure première mi-temps et aurait pu marquer au moins un but. Ollie Watkins et Ezri Konza ont eu des chances d’égaliser après le premier match de Lukaku, mais le stoppeur des Blues Edouard Mendy a été impressionnant.

«Jusqu’au deuxième but, j’étais vraiment satisfait de la performance et nous avons posé beaucoup de questions à une très bonne équipe. Nous étions la meilleure équipe en première mi-temps », a ajouté Smith.

« Une partie de notre football était excellente, mais le deuxième but a tué le match. C’était injuste à la fin. Ce deuxième but était le tueur.

«Je suis frustré par le score. J’ai senti que trois buts étaient injustes. Je pense qu’avec l’équipe dont nous disposons, nous n’avons plus besoin d’avoir un bloc profond et de chercher à contre-attaquer comme nous le faisions lorsque nous avons été promus pour la première fois.

« Maintenant, nous pouvons aller poser des questions. Le deuxième but vient de nous couper le souffle alors qu’Ollie Watkins se demandera comment il n’a jamais marqué.

Smith souligne l’erreur de Mings et Villa

Mais Villa s’est infligé une partie de leur misère. En effet, le défenseur anglais Tyrone Mings a eu un moment à oublier lorsqu’il a vendu le gardien Jed Steer à court d’une passe en retrait.

Mateo Kovacic l’a épongé, marquant avec un premier effort qui a marqué le 2-0.

«Je pense qu’avec la qualité de notre équipe et leur athlétisme, nous pouvons poser des questions. Je pensais que nous l’avions fait en seconde période », a déclaré Smith.

« Malheureusement, le deuxième but était une grave erreur et nous a donné une montagne à gravir. Il y a certainement des points positifs à prendre. L’équipe s’améliore. Il y a énormément de croyances dans ce groupe.

Villa de retour à l’action samedi prochain, face à Everton à Villa Park.