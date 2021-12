Dean Smith se prépare à affronter l’ancien club de Carrow Road – heure du coup d’envoi, dernières nouvelles et couverture de talkSPORT

Aston Villa espère un résultat positif alors qu’ils voyageront pour affronter Norwich et l’ancien patron Dean Smith ce soir.

Steven Gerrard a connu un excellent début de vie à Villa Park mais a subi une défaite 1-0 face à l’ancien club de Liverpool samedi après-midi.

Dean Smith prendra en charge son ancien club ce soir

Cependant, un affrontement contre les combattants de la relégation pourrait être l’occasion idéale de se remettre sur les rails.

Smith n’a pris les commandes de Carrow Road que le mois dernier et affrontera son ancien club pour la première fois depuis qu’il a quitté son équipe d’enfance.

Après des défaites consécutives contre Tottenham et Manchester United, Norwich sera avide de points tout en poursuivant son combat contre la baisse.

Norwich City contre Aston Villa : date et heure

Le match de Premier League doit avoir lieu le mardi 14 décembre à Carrow Road à Norwich.

Le coup d’envoi est prévu à 19h45.

La victoire mettrait Norwich au niveau des points avec la 17e place à Watford tandis qu’une victoire à Villa les ferait passer à la huitième place.

.

Gerrard espère ramener Aston Villa sur la voie de la victoire après sa défaite à Liverpool Norwich City contre Aston Villa: commentaire talkSPORT

Le concours sera exclusivement en direct sur talkSPORT 2 ce soir.

Les commentaires viendront de Joe Shennan et de l’ancien défenseur anglais Alvin Martin.

Norwich City vs Aston Villa: nouvelles de l’équipe

Brandon Williams revient pour les Canaries après avoir été inéligible pour affronter le club parent United lors de leur dernier match.

Ben Gibson pourrait revenir, mais Christos Tzolis, Mathias Normann, Christoph Zimmermann, Andrew Omobamidele et Milot Rashiva devraient manquer, tout comme Grant Hanley se serait blessé à l’épaule ce week-end.

Villa sera sans Leon Bailey et Bertrand Traoré pour celui-ci, les deux joueurs étant susceptibles d’être absents jusqu’au Nouvel An.

Marvelous Nakamba devrait également manquer avec Morgan Sanson, Emi Buendia et Danny Ings en lice pour commencer.

Brandon Williams devrait revenir pour les Canaries Norwich City contre Aston Villa: Faits du match Norwich a perdu six de ses sept derniers matchs de Premier League contre Aston Villa, à l’exception d’une victoire à domicile 2-0 en décembre 2015.Aston Villa a gagné 5-1 lors de leur dernier match de championnat à l’extérieur contre Norwich en octobre 2019, après avoir perdu chacun de leurs quatre précédents à Carrow Road avant cela (bien que trois d’entre eux aient été dans le championnat). Norwich n’a jamais remporté de match de Premier League un mardi auparavant (D4 L11 ), avec seulement West Bromwich Albion jouant plus de matchs un jour de semaine spécifique sans victoire dans la compétition (32 le mardi). Aston Villa a remporté ses deux derniers matchs de Premier League un mardi, bien qu’il s’agisse de leur premier match de ce type depuis juillet 2020 ( 1-0 contre Arsenal). Ils ont remporté la dernière fois consécutivement ce jour de semaine dans la division entre janvier 2008 et décembre 2009 (4). En plus d’être le plus bas buteur de la Premier League cette saison (8), Norwich n’a pas réussi à marquer dans un record de 10 matchs jusqu’à présent. , et a eu le moins de tirs cadrés (49) dans la division. Aston Villa n’a gardé qu’une cage inviolée lors de ses 14 derniers matchs à l’extérieur en Premier League, lors d’une victoire 1-0 contre Manchester United à Old Trafford en septembre. 76% des buts d’Aston Villa en Premier League cette saison sont intervenus dans la seconde moitié des matchs (16/21), tandis que Norwich a marqué trois fois le plus bas de la ligue après la mi-temps cette saison. Le patron de Norwich Dean Smith était en charge d’Aston Villa pour 11 matchs de Premier League cette saison – ce sera la 32e occasion pour un manager de prendre en charge un match de Premier League à la fois pour et contre une équipe au cours de la même saison, et la première depuis que Mark Hughes l’a fait pour et contre Southampton en 2017- 18. Smith sera le troisième entraîneur à prendre en charge pour et contre Aston Villa lors d’une seule campagne de Premier League (également Ron Atkinson en 1994-95 et Stuart Gray en 2001-02). L’attaquant d’Aston Villa Danny Ings a marqué dans ses trois premiers Matchs de championnat contre Norwich, en septembre 2015 avec Liverpool et dans les deux matchs de Southampton contre les Canaries en 2019-20. Emiliano Buendía d’Aston Villa a joué pour Norwich entre 2018-19 et 2020-21, et a été le principal créateur de chances des Canaries (83) et assistant (7) dans sa campagne solitaire de Premier League dans cette course. Il pourrait devenir le sixième joueur différent à marquer un but en Premier League contre Norwich après avoir joué pour eux dans la compétition, après Chris Sutton, Efan Ekoku, Ruel Fox, Harry Kane et Nathan Redmond.